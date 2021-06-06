فيديو صابر الرباعي يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد وريدوان "سهرة صباحي"

صابر الرباعي شوق الجمهور لأغنيته الجديدة مع سعد لمجرد والموزع العالمي ريدوان، وكشف تفاصيل التريو الجديد والذي سيأتي بعنوان "سهرة صباحي" وموعد طرحه.

صابر الرباعي وسعد لمجرد مفاجأة صيف 2021

وكشف الفنان صابر الرباعي تفاصيل الأغنية الجديدة التي ستجمعه مع الفنان سعد لمجرد والموزع العالمي ريدوان، وقال في تصريحات له مع برنامج "إي تي بالعربي"، إن الفكرة كانت في البداية عبارة عن أغنية جديدة عرضها عليه الملحن والشاعر سليم عبد الله، بعنوان "سهرة صباحي"، ورأى أن الأغنية تحتمل أكثر لذلك عرضها على الموزع العالمي ريدوان وأعجبته أيضاً وقررا العمل عليها.

صابر الرباعي يكشف تفاصيل الدويتو مع سعد لمجرد

وقال صابر الرباعي إنه فكر في إضافة صوت جديد إلى الأغنية أيضاً، واستبعد مشاركة صوت نسائي بها بسبب إن الأغنية ليست عاطفية، لذلك فكر في صوت من المغرب العربي واستقر في النهاية على عرض الأغنية على سعد لمجرد للمشاركة معه ومع ريدوان بها، ورأى أن الأغنية بها لمحة عالمية، وقال صابر الرباعي إنه يتمنى أن أغنية "سهرة صباحي" أن تعطي موجات إيجابية للجمهور في موسم الصيف بعد فترة من الأزمات بسبب فيروس كورونا.

وأضاف صابر الرباعي إن الأغنية من المتوقع ان تطرح في موسم الصيف، وكشف إن الأغنية بها أكثر من لغة ومن لون موسيقي، فيغني ريدوان باللغة الإنجليزية، وهو سيغني باللغة العربية وسعد لمجرد سيغني راب بها، وشوق الجمهور لهذا المزيج الجديد في الأغنية، مشيراً إلى أن كل منهم قدم الجزء الخاص به بإحساسه المختلف، ونشر صابر الرباعي صورة له من الاستديو مع ريدوان أثناء تجهيزهما للأغنية الجديدة في دبي.

مفاجأة سعد لمجرد في صيف 2021

وكان سعد لمجرد قد أعلن في بداية العام الجاري عن مفاجأة لجمهوره بتجهيزه لأغنية مع الفنان صابر الرباعي والموزع العالمي ريدوان، وقال إنها ستكون موسيقى عالمية تجمع بين أصواتهم الثلاثة، وستضم كلمات باللغة العربية والإنجليزية، وعبر عن سعادته للعمل معهما، خاصة أنه يعتبر صابر الرباعي أستاذ كبير له وكان يحلم بالتعاون معه، وكذلك ريدوان الذي يعتبره فنان عالمي كبير، قبل أن يكشف صابر الرباعي عن عنوان الأغنية "سهرة صباحي" والتي سيتم طرحها في موسم الصيف.