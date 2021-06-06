حادث مأساوي في موقع تصوير فيديو كليب لمطربين مغربيين يودي بحياة شخصين.. بالصور

انتهى موقع تصوير لفيديو كليب أغنية جديدة للمطربين المغربيين دون بيغ وأمينوكس نهاية مأساوية، بعد وقوع قتلى وجرحى في موقع التصوير بسبب حادث مفاجيء أثناء التصوير.

تفاصيل الحادث المأساوي في كليب "دون بيغ" و"أمينوكس"

وكشفت الشرطة المغربية اليوم عن تفاصيل الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة الدار البيضاء، أثناء تصوير فيديو كليب لمغني الراب المغربي "دون بيغ" والمطرب المغربي "أمينوكس"، حيث أصيب عدد من أفراد طاقم عمل الكليب ووفاة شخصين منهم بعد وقوع حادث اصطدام لسيارة في موقع التصوير، وهو ما تسبب في صدمة كبيرة لدى الجمهور المغربي والمطربين بعد الحادث.

مصرع شخصين في حادث بفيديو كليب لمطربين مغربيين

وذكرت المصادر الرسمية تفاصيل الحادث، والذي وقع بسبب اصطدام سيارة يقودها شخص بمفرده بسرعة جنونية على الطريق بموقع تصوير فيديو كليب لدويتو يجمع المطربين دون بيغ وأمينوكس، وكشفت أن الحادث وقع أثناء استراحة فريق العمل، وتسبب الحادث في وفاة أحد العاملين في التصوير بالإضافة إلى ممثل ثانوي في الكليب، بالإضافة إلى عشرات المصابين ومن بينهم قائد السيارة التي اصطدمت بموقع التصوير.

وكشفت مصادر أن الحادث تسبب في خسائر مادية كبيرة بجانب المصابين والقتلى، وما زالت التحقيقات جارية، وتداول رواد مواقع التواصل صوراً من الحادث في موقع التصوير والتي كشفت عن الخسائر الكبيرة بالإضافة إلى حجم الحادث، وساد الحزن في الوسط الفني المغربي بعد الكشف عن ضحايا الحادث وعلق عدد من الفنانين على الأمر ونشروا رسائل نعي للضحايا ودعوات للمصابين.

أول تعليق من دون بيغ وأمينوكس بعد الحادث

ونشر مغني الراب دون بيغ رسالة نعي على حسابه بانستقرام بعد الحادث وقال:"الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون.."، ونشر عدة صور للضحايا على حسابه، وعلق المطرب أمينوكس على الحادث ونعى الضحايا قائلاً:"القلب يتألم والعين تدمع لفراق شباب شاركوا معنا لحظات لكن ستبقى ذكراهم في قلوبنا سنوات.. لله ما أعطى ولله ما أخذ.. لن ننساكم"، ونشرت الفنانة أسما لمنور نعياً على حسابها بانستقرام وقالت:" اللهم ارحم ضحايا حادث شارع غاندي.. ياسين وعماد، لله ما أعطى ولله ما أخذ".