أنغام تفتتح موسم الصيف بحفل جديد وفيديو كليب أغنية "أنا بعته كتير".. بالصور

أنغام كشفت عن مفاجآتها الجديدة في موسم الصيف 2021، وشوقت الجمهور لأعمالها الجديدة وعلى رأسها فيديو كليب بعنوان "أنا بعته كتير"، بالإضافة إلى أول حفلاتها في موسم الصيف.

أنغام تكشف تفاصيل أول حفلاتها في موسم الصيف

وأعلنت الفنانة أنغام عن حفلها الغنائي الجديد والأول لها في موسم الصيف، ونشرت بوستر الحفل على حساباتها بمواقع التواصل، وكشفت تفاصيله، والذي تحييه في دار الأوبرا المصرية في الأول من شهر يوليو المقبل، وعلقت أنغام على بوستر الحفل معلنة بدء حجز التذاكر وقالت:" استنوا حفلتي في دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة يوم ١ يوليو الساعة ٨ مساءً"، وذلك بعد آخر حفلاتها في شهر مارس الماضي على مسرح المنارة بالقاهرة.

أنغام تكشف مفاجآتها الجديدة في موسم الصيف

ويبدو أن الفنانة أنغام تجهز لعدة مفاجآت في موسم الصيف بجانب حفلها الجماهيري الأول في الموسم، إذ أعلنت عن أحدث أعمالها الغنائية "أنا بعته كتير"، وشوفت الجمهور لأغنيتها الجديدة ونشرت بوستر الأغنية عبر حسابها بانستقرام، وأعلنت عن طرحها قريباً، قبل أن تنشر برومو لكليب الأغنية الجديدة ومقطع منها، وكشفت عن موعد طرحها غداً على يوتيوب، لفتتح بها منافسة موسم الصيف الغنائية.

أعمال أنغام الفنية

وتعيش الفنانة أنغام حالة نشاط منذ بداية عام 2021، إذ طرحت في بداية العام فيديو كليب بعنوان "هو نفس الشوق" على قناتها بيوتيوب، بالإضافة إلى إحيائها لحفل جماهيري في شهر مارس الماضي في مسرح المنارة، قبل أن تعود لتكشف عن أغنيتها الجديدة "أنا بعته كتير"، وكذلك حفلها الجديد في دار الأوبرا المصرية الشهر المقبل، وكانت قد أعلنت من قبل عن تجهيزها لألبوم جديد باللهجة المصرية، بعد آخر ألبوماتها باللهجة الخليجية "مزح".

وعلى الجانب الآخر، أثارت الفنانة أنغام اهتمام الجمهور مؤخراً بعد تصالحها مع الفنانة أصالة بعد فترة من القطيعة والخلافات بينهما، ووجهت أصالة رسالة اعتذار إلى أنغام والتي قبلت اعتذارها، قبل أن تعود أصالة مؤخراً للحديث عن علاقتها بأنغام وقالت إنها لم ترد على رسائلها بعد التصالح، وهو ما جعل البعض يتكهن بعدم إتمام المصالحة وعودة الخلافات بينهما مجدداً.