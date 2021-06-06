صور يوم حافل بالمناسبات العائلية للنجوم.. لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز مع ابنتها وميريام فارس مع ابنيها

شهد اليوم عدة مناسبات عائلية وإجتماعية للنجوم العرب، والذين شاركوا الجمهور لحظات جديدة ومميزة لهم مع عائلاتهم، وأبرزهم الفنانة ياسمين عبد العزيز التي احتفلت بتخرج ابنتها، وكذلك احتفال ميريام فارس مع ابنيها بتصدر فيلمها الوثائقي لترند "نتفلكس".

ميريام فارس تحتفل مع ابنيها بتصدر فيلمها لترند "نتفلكس"

واحتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بتصدر فيلمها الوثائقي "الرحلة- غدارة يا دنيا" بتريند منصة نتفليكس، وتواجده في مقدمة الأعمال الاكثر رواجاً وشهرة، ونشرت فيديو لها مع ابنيها "جايدن" و"دايف" وهم يحتفلون جميعاً أمام الشاشة بتصدر الفيلم على نتفلكس، وكانت ميريام قد صدمت جمهورها في الفيلم الوثائقي بالكشف لأول مرة عن تعرضها لتجربة الإجهاض وفقدانها لجنينها أثناء الأزمة الصحية التي مرت بها عام 2017، معلنة بأن هذه الأزمة جعلتها أسيرة الإكتئاب وحطمتها لفترة زمنية لدرجة أنها أوقفت جميع نشاطاتها الفنية واعتزلت العالم.

ياسمين عبد العزيز في لقطة مؤثرة مع ابنتها الكبرى

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجمهور اليوم صورة لها مع ابنتها الكبرى "ياسمين"، أثناء الاحتفال بتخرجها اليوم، وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة وهي تحتضن ابنتها وتخفي وجهها عن الكاميرا، وحازت الصورة على تفاعل كبير من الجمهور، وذلك بعدما نشرت ياسمين فيديو على حسابها بانستقرام من حفل تخرج ابنتها، وعلقت عليه برسالة مؤثرة وقالت:" بنتي واختي وصحبتي اتخرجت ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب".

مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

واحتفلت مي نور الشريف بعيد ميلاد شقيقتها سارة اليوم، ونشرت فيديو عبر حسابها على "انستجرام" أثناء احتفالهما بهذه المناسبة واحتوى الفيديو على مجموعة من الصور التي تسجل أهم اللحظات في حياة شقيقتها سارة التي ظهرت في أكثر من صورة مع زوجها وكذلك خالتها الفنانة المعتزلة نورا، كما أظهر الفيديو بعض الصور التي جمعت الفنان نور الشريف مع أسرته قبل رحيله، ووجهت مي نور الشريف رسالة إلى شقيقتها قالت بها:" عيد ميلاد سعيد يا أختي وابنتي.. ربنا يسعد أيامك ويفرحك و يطبطب علي قلبك، و ينظر إليكي بالرحمة والكرم، مايو هذا العام يجلب لك الكثير والكثير من المفاجآت اللطيفة والرائعة".

أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بمعرض ابنتهما "لي لي"

وكان أحمد حلمي ومنى زكي قد شاركا الجمهور أيضاً صوراً لهما من معرض ابنتها لي لي لتقديم أعمالها الفنية به، وحرصا على دعم ابنتهما لي لي، ونشر أحمد حلمي صورًا وفيديوهات لمعرض ابنته ووقوفها لبيع منتجاتها التي صنعتها بنفسها، وظهر حلمي في الصور برفقة منى زكي وابنته وهما يقدمان الدعم لها في تجربتها الجديدة، وعبر أحمد حلمي عن مدى فخره بابنته، ومازحها في الصور بقوله إنه حصل على بعض منتجاتها مجاناً.