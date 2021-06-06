تامر فرج يسخر من فيلم ميريام فارس الوثائقي

نشر الفنان تامر فرج مقطع فيديو اثناء مشاهدته لفيلم الفنانة اللبنانية ميريام فارس الوثائقي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب ساخرا: "أنا آسف يا جماعة.. لكن أنا ورانيا ونادين قاعدين دلوقتى بنتفرج على فيلم وثائقى عاملاه ميريام فارس وبيتعرض على نتفلكس!!! بتشرح فيه معاناتها مع الحمل فى الحظر بسبب الكورونا فى الحديقه الدوليه اللى عندها فى بيتها.. والدموع بتفر من عيوننا.. دعواتكم لميريام فارس".

وطرحت ميريام فارس فيلمها الوثائقي “غدارة يا دنيا” عبر منصة نت فليكس.

الفيلم إخراج شريف طهراني، وتدور أحداثه حول رحلة ٦ سنوات من الزواج والأمومة، وتروي اللبنانية ميريام فارس قصة معاناتها أثناء فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا الذي صادف أيضًا فترة حملها بطفلها الثاني، وهو من .

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر " داني " معها في الفيديو، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

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