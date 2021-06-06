ملك قورة تنتهي من مشاهدها فى فيلم ”200 جنيه”

انتهت الفنانة ملك قورة من تصوير مشاهدها في فيلم "200 جنيه" مع المخرج محمد أمين، وذلك قبل سفرها خارج مصر لقاء إجازة الصيف، وتجسد فيه دور فتاة جامعية، وتستعد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتصوير دورها في مسلسل "إجازة مفتوحة" والذى تجسد فيه دور شقيقته الصغرى التي تدخل معه في العديد من المشادات.

فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم اسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، اسر ياسين ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

مسلسل "إجازة مفتوحة" ينتمى لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب.

وفى سياق متصل تظهر ملك قورة كضيفة شرف فى مسلسل "شقة "6، تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضى ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، وبطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، وحمزة العيلى، وتدور أحداثه فى 15 حلقة للعرض على احدى المنصات الرقمية.