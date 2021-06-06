93 مليون دولار حصيلة ”A Quiet Place 2” عالميًا

يواصل فيلم الرعب والإثارة "A Quiet Place 2" للنجمة إيميلي بلانت، حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي مع دخوله الأسبوع الثاني منذ طرحه بصالات السينما.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 93.1 مليون دولار، حصد منها 69.1 مليونا بدور العرض الأمريكية و24 مليونا في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 61 مليون دولار تقريبا.

يركز الجزء الثاني من فيلم "A Quiet Place" على قصص الناجين الآخرين إلى جانب عائلة أبوت (إيميلى بلانت وولديها)، الذين يتعرضوا للترهيب والرعب مِن قِبَل أشباح وكائنات مخيفة، لبعض الوقت، وعلى هذه اﻷسرة أن تظل طوال الوقت في صمت تام ودون إصدار أدنى صوت ﻷن هذه الكائنات تصطاد ضحاياها من خلال اﻷصوات التي يحدثونها أو يصدرونها.

يُعد "A Quiet Place" واحدًا من أهم أفلام الرعب في 2018، وحقق تقييمات مميزة عبر مواقع مراجعة الأفلام مثل "Rotten Tomatoes" وحاز على نسبة 95%، كما تخطت عائداته 340 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى بميزانية بلغت قدرها 17 مليون دولار فقط.