45 ألف جنيه إيرادات فيلم ثانية واحدة لـ دينا الشربينى

وصلت إيرادات فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني أمس السبت إلى 45 الف و36 جنيه، ليأتي رابع أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلمي «أحمد نوتردام» لـ رامز جلال وماما حامل و«ديدو» للفنان كريم فهمي.

بوستر فيلم ثانية واحدة

ونشر الفنان مصطفى خاطر ، بوستر جديد لفيلم "ثانية واحدة"، وظهر "خاطر" خلال البوستر حجمه صغير، ودينا الشربيني تحمله على ذراعيها.

ونشرت دينا الشربيني ، بوستر الفيلم الذي ظهر فيه مصطفى خاطر بجسد طفل، وعلقت عليه: "فيلم ثانية واحدة.. عيد الفطر"، وسيكون متاحا للجمهور.

ملخص أحداث فيلم ثانية واحدة

وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة ، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال فيلم ثانية واحدة

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.