حقق مغني المهرجانات عمر كمال، أمنية صديقه وزميله المطرب حمو بيكا، بعد أيام قليلة من انتشار فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي يتناقشان فيه بطريقة كوميدية حول رغبة الأخير في السفر إلى الساحل الشمالي.
وحرص عمر كمال، منذ قليل على تحديد موقعه حاليا عبر موقع فيسبوك ليكشف أنه في الساحل الشمالي، معلقا على المنشور قائلا:" يارب تتبسط يا بيكا.. لما نشوف أخرتها".
وانتشر فيديو حمو بيكا ، وهو يحاول إقناع عمر كمال، بضرورة السفر إلى الساحل الشمالي وتداول رواد فيسبوك الجمل التي كان يرددها في الفيديو منها "عاوز أصيف" ، "ربنا هيحاسبنا لو منزلناش الميه".
ويبدو أن سفر حمو بيكا وعمر كمال إلى الساحل الشمالي ، هدفه الأساسي تسجيل إحدى أعمالهم الفنية، لكنهما حرصا على الإعلان عن ذلك بطريقة كوميدية من خلال فيديوهات الحوار الكوميدي المباشر بينهما التي لاقت رواجا كبيرا خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمر كمال يحقق أمنية ملحة ل حمو بيكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.