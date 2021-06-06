عمر كمال يحقق أمنية ملحة ل حمو بيكا

حقق مغني المهرجانات عمر كمال، أمنية صديقه وزميله المطرب حمو بيكا، بعد أيام قليلة من انتشار فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي يتناقشان فيه بطريقة كوميدية حول رغبة الأخير في السفر إلى الساحل الشمالي.

وحرص عمر كمال، منذ قليل على تحديد موقعه حاليا عبر موقع فيسبوك ليكشف أنه في الساحل الشمالي، معلقا على المنشور قائلا:" يارب تتبسط يا بيكا.. لما نشوف أخرتها".

وانتشر فيديو حمو بيكا ، وهو يحاول إقناع عمر كمال، بضرورة السفر إلى الساحل الشمالي وتداول رواد فيسبوك الجمل التي كان يرددها في الفيديو منها "عاوز أصيف" ، "ربنا هيحاسبنا لو منزلناش الميه".

ويبدو أن سفر حمو بيكا وعمر كمال إلى الساحل الشمالي ، هدفه الأساسي تسجيل إحدى أعمالهم الفنية، لكنهما حرصا على الإعلان عن ذلك بطريقة كوميدية من خلال فيديوهات الحوار الكوميدي المباشر بينهما التي لاقت رواجا كبيرا خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا.