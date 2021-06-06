شاهد.. أسماء جلال تتألق بإطلالة الساحرات من الجونة

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها بأحدث إطلالة لها، ونشرت مجموعة صور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت أسماء من الجونة مرتدية توب أبيض أوف شولدر،وتميزت بمكياج عصري ملفت وجذاب أبرز ملامحها.

وتُشارك الفنانة الشابة أسماء جلال في مسلسل "ورق التوت" الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن بطولة خالد أنور، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.

والمسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.

وفي سياق آخر، شاركت أسماء جلال في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وهو بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صبري فواز، بيومي فؤاد، سلوى محمد علي، نهى

وناقش مسلسل خلى بالك من زيزى، قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاة تعانى من مشاكل زوجية وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها فى سياق درامى مشوق.