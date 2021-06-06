1 يوليو.. استئناف عرض مسرحية ”أبو العربي”

يستأنف الفنان هانى رمزى، عرض مسرحية "أبو العربى" في الأول من يوليو المقبل، بعد توقفها لمدة شهر منذ افتتاحها خلال موسم عيد الفطر.

ويعود رمزي إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كده أوكيه" عام 2003.

المسرحية من تأليف محسن رزق واخراج تامر كرم ويشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، منهم داليا البحيري وحجاج عبدالعظيم ومحمد عز وأحمد فتحي وليلى عزالعرب وعمرو عبدالعزيز.