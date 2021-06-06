ابنة المايسترو سليم سحاب تكشف تفاصيل صحة ابيها

قالت سارة سحاب، ابنة المايسترو سليم سحاب، إن أبيها يعانى من تليف الرئة كأحد أعراض ما بعد التعافى من فيروس كورونا، مؤكدة أن المايسترو أجرى مسحة وكانت النتيجة سلبية، ويتلقى الآن العلاج بالمنزل حتى يتعافى نهائيًا.

وأضافت ابنة المايسترو سليم سحاب أن هناك برنامج حفلات في شهر يوليو المقبل سوف يحيها المايسترو بعد تعافيه، وينتظر لقاء جمهوره فى القريب العاجل.

كانت سارة سحاب، ابنة المايسترو سليم سحاب قد كشفت لـ"اليوم السابع"، نقل والدها إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث تعرض لإرهاق شديد تم نقله فورًا إلى أحد المستشفيات بالشيخ زايد واكتشف إصابته بفيروس كورونا.