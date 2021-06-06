شارك الفنان أمير كرارة متابعيه بصورة جديدة له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر أمير كرارة في الصورة برفقة أحمد صلاح حسني مما اثار إعجاب متابعيه. وشارك أمير كرارة في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، مي عمر، نجلاء بدر، دياب ، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير كرارة وأحمد صلاح حسني يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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