حورية فرغلى تستأنف تصوير ”براءة ريا وسكينة”

تتلقى الفنانة حورية فرغلي، عدة عروض متنوعة فى الدراما والسينما لكى تشارك فيها خلال الفترة المقبلة، وحتى الآن تلقت 3 عروض للمشاركة فيها، ومنها عروض تنافس خارج السباق الرمضاني المقبل.

وتعود فرغلى لاستئناف تصوير فيلم "براءة ريا وسكينة" والتى تشاركها الفنانة وفاء عامر، ومنة فضالى وأحمد منير وأشرف مصيلحى ومحسن منصور وياسر على ماهر ولطفى لبيب وعايدة غنيم وشريف باهر وشمس وحسن عبد الفتاح وأشرف طلبة، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج السورى عبد القادر الأطرش.

وخرجت الفنانة حورية فرغلى على متابعيها بـ"لايف" أمس على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، لتوجه الشكر لكل الجمهور الذى دعمها ودعا لها طوال فترة سفرها من أجل إجراء العمليات الجراحية فى أنفها بأمريكا، وأيضًا بعد عودتها، وطمأنت المتابعين على حالتها الصحية وآخر تطوراتها".

وقالت حورية فرغلى في الـ"اللايف": "كل سنة وانتوا طيبين، ميرسى أوى على كمية الرسائل اللى عمالين تبعتوهالى، شكراً على دعمكوا ليا ودعواتكوا وسؤالكوا عليا طول وأنا مسافرة وحتى بعد ما رجعت، أما تطورات العلاج والنقاهة فعاوزة أقولكوا إن أنا زى الفل، الدكتور مبسوط جداً وأنا مبسوطة جداً، حاستى الشم والتذوق رجعولى تانى وصوتى مبقاش مخنف وبقيت أنام وأنا بتنفس من مناخيرى".

وأضافت حورية: "الحمد لله يا رب، ربنا رجعلى النعمة دى تانى، أنا بس بحب اطمنكوا إن أنا زى الفل وعندى كمية طاقة كبيرة أوى وأنا داخلة على شغل كتير، هتبقى مفاجأة بالنسبة ليكوا وأنا دايما معوداكوا أن مش بعمل حاجة عادية".