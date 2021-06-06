شاهد.. أحدث ظهور لبيونسيه وجاى زي معاً من ملعب كرة سلة

خطف النجمان بيونسيه وجاى زى، أنظار الجميع أثناء وجودهما في ملعب كرة سلة من أجل مشاهدة أحد المباريات مؤخرًا حيث يعتبر الثنائى من أهم المشاهير حول العالم ممن يهتموا بمواعيد مباريات اللعبة الشهيرة في الولايات المتحدة، وظهر الثنائى الذى يعتبر ضمن الأغني في العالم والأكثر تفاهما على الإطلاق بإطلالة مميزة سيطر عليها اللون الأسود.

ويعتبر الثنائى بيونسيه وجاى زى من أكثر المشاهير حول العالم ممن يحظوا بعلاقة مميزة على مستوى الأسرة حيث دومًا ما يؤكدوا أن أسرتهم هى أهم شىء فى حياتهما ودوماً ما يوليا لأبنائهما وقتاً طويلاً حيث لا ينشغلا بأعمالهما العديدة.

من ناحية أخرى وتأكيدًا على ذلك سبق وأكد مغني الراب العالمي جاي زي أن الأسرة أهم ما في عائلة الرجل حيث قال "الأسرة هي مؤسستك الشعور بالحب هو أهم شيء يحتاجه الطفل، كما ناقش تربية أطفاله الثلاثة مع زوجته النجمة العالمية بيونسيه في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز ستايل أول الشهر الجارى.

وقل جاى زى خلال المقابلة: "ما دام طفلك يشعر بالدعم، ويشعربأنه محبوب، أعتقد أن كل شيء ممكن".

في حين أضافت بيونسية أن جائحة كورونا أعطى الأسرة فرصة للتواصل حقًا والشعور بالقرب من بعضها البعض، وقال جاي: "في البداية ، حان الوقت ليجلس الجميع ويتواصلوا حقًا، والتركيز حقًا على الأسرة والتواجد معًا، واستغرق هذا الوقت لمعرفة المزيد عن بعضهم البعض".

واعترف الثنائي أن أطفالهما لديهم الكثير ليحققانه وكل ما يمكن أن يفعله هو وبيونسيه هو أن يوفرا لهما بيئة مستقرة ومساحة ليكونوا كما يريدون، وردًا على سؤال حول كيفية تعاملهما مع حقيقة أن الأطفال لا يستطيعون الحصول على طفولة نموذجية بسبب إرث والديهم، قالا إنهما حرصا على توفير بيئة محبة والاهتمام بما كانت تطلعات أطفالهما.