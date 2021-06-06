"تليف بالرئة ولكن هناك بارقة أمل".. تفاصيل جديدة حول صحة دلال عبد العزيز

الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز لا تزال محط اهتمام الجمهور، وذلك بعد انتشار بعض المعلومات الإيجايبة عن وضعها الصحي بعد أكثر من 5 أسابيع من نقلها إلى المستشفى.

حالة الفنانة دلال عبدالعزيز تشهد تحسن

دلال عبدالعزيز انتشرت بعض المعلومات الجديدة عن تفاصيل وضعها الصحي، وذلك بعدما تردد في الساعات الماضية أن الفنانة المصرية اقترب خروجها من المستشفى وعودتها إلى منزلها، وهذا ما تم نفيه من قبل بعض المصادر والتأكيد على أن النجمة المصرية لا تزال تتواجد في المستشفى ولم يتم تحديد موعد لخروجها، وأن حالتها الصحية تشهد تحسن خلال هذه الفترة لكنه ليس بالشكل المطلوب حيث تتحرك في الغرفة باستعمال كرسي متحرك، ويعمل الأطباء على متابعة الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز وتخفيف الآثار الناجمة بعد شفائها من فيروس كورونا.

دلال عبد العزيز في حاجة لمتابعة طبية مستمرة

دلال عبدالعزيز تردد أنها تعاني من تليف في الرئة، وهذا ما جعلها حتى الآن لا تغادر المستشفى بسبب احتياجها لمتابعة مستمرة من قبل الطاقم الطبي، و لمح لذلك أيضا الفنان عمرو سعد في لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المعروض على قناة mbc مصر، حيث أوضح أنه قام بزيارة الفنانة المصرية في المستشفى واقترح عودتها إلى منزلها وتلقيها العلاج هناك، لكن أوضح أن الحالة الحرجة لدلال عبدالعزيز تمنع من إتخاذ هذا الإجراء في الوقت الراهن وتمنى لها سرعة الشفاء والعودة إلى منزلها ومحبيها.

دلال عبدالعزيز حتى الآن لا تعرف خبر رحيل زوجها الفنان سمير غانم، حيث نشرت ابنتهما إيمي صورة لورقة منشورة على حائط غرفة والدتها بالمستشفى، وبها جملة: "المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها"، في إشارة إلى أن دلال عبد العزيز ما زالت لا تعرف بوفاة سمير غانم، وهذا ما زاد من قلق الجمهور حول تدهور حالتها في حال معرفتها بالخبر.

أسرة سمير غانم تعيش في حالة حداد

أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز لا تزال تعيش أيضا آثار رحيل الفنان الكبير سمير غانم حيث يحرص كل من الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم على نشر الصور للفنان الراحل ومطالبة متابعيهم بالدعاء له، بينما قامت أيضا إيمي سمير غانم بزيارة قبر والدها خلال الأيام الماضية للمرة الثانية، ونشر كذلك الإعلامي رامي رضوان صورة للفنان الراحل خلال الساعات الماضية عبر حسابه على "انستجرام"، بينما تعيش الفنانة دنيا سمير غانم حالة من الانقطاع عن وسائل التواصل الاجتماعي حيث لم تنشر منذ ما يقارب الـ3 أسابيع أي منشور عبر حسابها منذ مطالبتها بالدعاء لوالديها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي.