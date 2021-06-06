فيديو والدة الإعلامي مصطفى الآغا تفاجئه بهدية نادرة احتفالا بعيد ميلاده

مصطفى الآغا الإعلامي الشهير احتفل بعيد ميلاده الـ58 بحضور والدته، كما حرص العديد من أصدقائه في الوسط الفني والإعلامي بتقديم له التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

مصطفى الآغا يحتفل بعيد ميلادها الـ58

مصطفى الآغا نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة احتفل من خلالها بعيد ميلاده الـ58، وتمنى الإعلامي السوري أن تكون سنوات حياته ليست مجرد رقم، كما عبر عن تقديره لجميع محبيه وحتى منتقديه وحاسديه، حيث أوضح أن هذا النقد هو دافع كبير له من أجل التميز والاستمرار في مسيرته المهنية، كما وجه الشكر لكل من يقدم له التهنئة بهذه المناسبة.

فكتب مصطفى الآغا: "في مثل هذا اليوم 6/6/1963 جئت إلى هذا العالم، وكم اتمنى أن لا أكون مجرد رقم فيه.. ممنون لمحبة البعض وممنون لنقد البعض وممنون لحقد وكراهية البعض التي دفعتني للمزيد من التميز والعطاء حسب امكاناتي وقدراتي المتواضعة جداً جداً، ..شكرا لكل من سيكتب حرفاً طيباً بحقي وعفواً من كل من لا اروق له".

هدية نادرة لمصطفى الآغا من والدته

مصطفى الآغا نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو يجمعه بوالدته التي جاءت من أجل الاحتفال بعيد ميلاده، وقدمت له هدية نادرة وهي نسخة ورقية من تقرير كتب عنه في بدايات سنوات عمله في محطة mbc، وجرى حوار طريف بين مصطفى الآغا ووالدته التي تعجب من احتفاظها بهذه النسخة لأكثر من 23 عام، كما طلب منها الدعاء له ولزوجته.

فقال مصطفى الآغا: "اليوم الوالدة جاءت من أجل حضور عيد ميلادي، قدمت لي هدية عندما كنت متألق على mbc، واحتفظت بهذه النسخة من الجريدة من عام 1998"، كما علق على الفيديو الذي نشره وأكد أن هذه الهدية بالنسبة له دوت الخليج الأغلى فكتب: "أحلى وأغلى هدية بحياتي قبل يوم من عيد ميلادي أغلى هدية حصلت عليها على الإطلاق".

النجوم يقدمون التهاني للإعلامي مصطفى الآغا

مصطفى الآغا حرص العديد من النجوم العالم العربي على تقديم له التهاني بهذه المناسبة السعيدة وكان من بينهم الفنان حبيب غلوم الذي كتب تعليقا قال فيه: "العمر كله يارب وإن شاء الله تكون سنة خير عليك بالصحة والسعادة وراحة البال يارب العرش العظيم"، كما كتبت الفنانة ميرهان حسين: "مين المجنون اللي مايحبكش كل سنة وانت طيب و جميل وبخير ربنا يحفظك و يحميك" ، وعلقت النجمة العراقية دموع تحسين فكتبت: "عيد ميلاد سعيد يارب طول العمر والصحة والعافية ومزيد من التألق"، كما علق كذلك كل من الفنانة سيرين عبدالنور، ماغي بوغصن، نيشان، صفاء سلطان، لورا أبو أسعد، وشكران مرتجى، وحلا شيحة، وميسون أبو أسعد.