ياسمين عبد العزيز الأبرز ..نجوم يرفضون الكشف عن صور أبنائهم بملامح واضحة

ياسمين عبد العزيز أثارت اهتمام الجمهور وحشريتهم بعدما احتفلت بتخرج ابنتها الكبرى ياسمين يوم أمس ونشرت مقطع فيديو من حفل التخرج ولقطة أخرى لإبنتها وهي تحضنها لكنها حرصت في الحالتين على اخفاء ملامح وجه ابنتها حيث تصر منذ سنوات على إبعاد أبنائها عن الأضواء والتكتم عن صورهم بالملامح الواضحة، ولم تكن ياسمين عبد العزيز الوحيدة بهذا التصرف بين الوسط الفني، حيث يلتحق بها العديد من الفنانين وبينهم دنيا سمير غانم ونيكول سابا وظافر العابدين وريهام حجاج وايهاب توفيق وشريف رمزي وأحلام وايميه صياح وغيرهم.

أبناء ياسمين عبد العزيز

الممثلة ياسمين عبد العزيز احتفلت يوم أمس بتخرج ابنتها الكبرى ياسمين من الجامعة، واكتفت فقط بنشر صورة لها مع ابنتها وهي تحضنها ووجهها مخفي تماما، كذلك نشرت فيديو من حفل التخرج حرصت على تصويره عن بعد حتى لا تُظهر وجه ابنتها.

هذا التصرف لم يستغربه الجمهور من ياسمين عبد العزيز والتي حرصت منذ سنوات طويلة على اخفاء صور ولديها "ياسمين" و"سيف" من زوجها السابق محمد حلاوة بالإتفاق معه، بإستثناء بعض الصور المتداولة لهما والتي تنفي البعض أو تتجاهل الرد عليها، ليبقى بذلك صور أبناء ياسمين عبد العزيز يلفهما الغموض.

ايميه صياح

الفنانة ومقدمة البرامج ايميه صياح دوت الخليج الأخرى التحقت بقائمة النجوم حديثا الذين يرفضون نشر صور أبنائهم على الإعلام، فمنذ انجابها توأمها قبل حوالي عام، تحرص ايميه على اخفاء وتمويه صور وجه توأمها على انستغرام حيث تنشر لهما صوراً بوضعية تخفي وجههما تماماً لأسباب تأتي ضمن حفاظها على خصوصية عائلتها.

دنيا سمير غانم

الفنانة دنيا سمير غانم التي لديها طفلة وحيدة من زوجها الإعلامي رامي راضون، تمتنع كلياً حتى عن نشر أي صور واضحة المعالم او غير واضحة لإبنتها "كايلا"، فلا تنشر أي مناسبات خاصة بطفلتها او أي لقطات لها ولا تذكرها ابدا على حساباتها على السوشيال ميديا، فهي تحرص على خصوصية طفلتها بالإتفاق ايضا مع زوجها، في حين لم يخلو الأمر من ظهور دنيا في لقطة فقط متداولة مع صغيرتها وهي تحملها بين ذراعيها بدون أن تظهر ملامحها على الإطلاق.

وائل كفوري

الفنان وائل كفوري من أبرز النجوم اللبنانين الذين يمتنعون على الإطلاق بنشر صور أبنائهم، فوائل الذي رزق بإبنتين "ميشال وميلانا" من زوجته السابقة انجيلا بشارة، يحبذ الخصوصية جداً لإبنتيه حتى أنه اشترط على طليقته عدم نشر صورهما، في حين يتم تداول عدد قليل جداً من الصور المسربة للإبنتين في سن صغيرة، بينما تكتفي والدتهما بنشر صورهما بدون أن تظهر ملامحهما.

مشاهير يرفضون نشر صور أبنائهم

ويلتحق بالقائمة العديد من أشهر النجوم وبينهم الفنانة نيكول سابا التي تحرص مع زوجها الفنان يوسف الخال على التكتم عن صورة طفلتهما "نيكول" رغم نشرها في احدى المرات لقطة لإبنتها عن طريق الخطأ وسرعان ما حذفتها، كذلك يرفض كل من ايهاب توفيق وظافر العابدين وحسن الشافعي تسريب صور لأبنائهما، وتنصم إليهما النجمة أحلام التي تكتفي فقط بنشر صور لإثنين من ابنائها وهما فهد ولولوة بينما تخفي تماما صور ابنتها الثالثة "فاطمة".

فهل تؤيدون سلوك المشاهير بهذا الأمر بعدم نشر صور أبنائهم عبر الإعلام؟ أم انه يحق للجمهور التعرف على أفراد عائلة نجومهم المفضلين؟.