"وسط مزيف مابيسألوش عني"..الفنان مجدي صبحي يفتح النار على زملائه بعد اعتزاله

مجدي صبحي الفنان المصري هاجم زملائه في الوسط بسبب حالة التجاهل له وتحديدا بعدما أعلن عن اعتزاله التمثيل، وأكد أنه لم يكن يتوقع أن يواجه هذا الموقف بعد مسيرته الفنية الطويلة.

مجدي صبحي يكشف عن تجاهل زملائه له بعد قرار اعتزاله

مجدي صبحي نشر عبر حسابه على "فيس بوك" رسالة هاجم فيها حالة التجاهل الواضحة من قبل زملائه في الوسط الفني الذين اتهمهم بتجاهله وعدم التواصل معه بعدما كشف عن اعتزاله الفن، وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن يكون هذا رد الفعل من قبل أصدقائه الذين لم يتواصل معه إلا عدد قليل منهم.

فكتب مجدي صبحي تعليقا على ذلك قال فيه: "مش حزين ولا متفاجئ..عندما أعلنت اعتزالي الفن وهو قائم إلى الآن لم أكن أتوقع أن زملائي الفنانين وعشرة سنين طويلة مع بعض ..مايسألوش عني إلا القليل جدا، علي اصابع اليد الواحده ويمكن مايكملش".

مجدي صبحي: "الوسط الفني مزيف بابتسامات وكلمات غير صادقة"

مجدي صبحي هاجم أيضا الوسط الفني وأكد أنه تسيطر عليه المجاملات غير الصادقة وبشكل مزيف، وأوضح مجدي صبحي أن من وقف معه في هذه المرحلة الصعبة من حياته هم متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين ساندوه بشكل واسع وطلبوا منه التراجع عن قراره.

فقال مجدي صبحي: "أصدقائي وجمهوري اللي خارج الوسط واللي علي الفيس هما اللي امطروني بكلمات طيبة لن انساها في حياتي هم فقط، واستغربت من فنانين الوسط الفني الذين يدعون الوفاء والمحبة في لحظة توهجك الفني فقط لاغير وعندما تختفي من الوسط الفني أو الفن بمعني صحيح او تكون في منصب كبير كنت علي الكرسي وتختفي لأي سبب تصبح كالضباب في هذا الوسط، حقيقي زعلان منهم اوي، وسط فني غريب مليء بالمجاملات غير الصادقه وسط فني مزيف بابتسامات وكلمات غير صادقة".

مجدي صبحي يعتزل الفن بعد مسيرة 40 عاما

مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي قد أعلن عن اعتزاله الفن بشكل نهائي في رسالة نشرها عبر حسابه على "فيس بوك" في شهر مايو الماضي، أكد فيها أنه لم يعد قادرا على الاستمرار، أو أن يقدم تنازلات من أجل أن يشارك في أعمال فنية، ولهذا السبب جاء قراره بالاعتزال فكتب مجدي صبحي: "أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيها أعمال محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية (سيرة حب).. صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا ولا هم شبهي ولا أنا شبههم".