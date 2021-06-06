تكريم الفائــزين في مسابقة مركز إزكــــي الثقافي

ازكي من: يوسف بن سعيد المنذري

كرم مركز إزكــي الثقافي الفائزين في مسابقة (كتابة المقــال) والتي جاءت بعنوان : الهوية الوطنية العمانية في عالم متغير، وذلك بحضور سعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي واللجنة المشرفة على إدارة المسابقة ولجنة التقييم، وتهدف المسابقة إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة وصقل المواهب الإبداعيــة وتشجيعهم نحو إطلاق قدراتهم في مجال الكتابة حيث استهدفت الطلاب من الصف العاشر حتى المستوى الجامعي، وقد شهدت المسابقة في نسختها الأولى مشاركة واسعة وتنافساً، وتضمن حفل التكريم شرحا من قبل اللجنة المنظمة قدمه احمد العزري وطلال الريامي حيث تطرقا للجهود المبذولة في الجوانب الإدارية وآلية التقييم وأهمية استمرارية المسابقة لما لها من إيجابيات عديدة في تعزيز مجال الكتابة وتمكين القدرات واكتشاف المواهب وصقلها، وفي الختام تم تكريم المتفوقين حيث حاز على المركز الأول عمر بن سالم السليمي ونال المركز الثاني يوسف بن خلفان الريامي فيما حقق المركز الثالث محمد بن خلفان الريامي ونالت المركز الرابع الحسناء بنت سيف الراشدية وفي المركز الخامس كوثر بنت سيف الرواحية.

ومن جهته أكد طلال الريامي عضو لجنة التقييم بأن المسابقة في نسختها الأولى حظيت باهتمام سواء من قبل اللجنة المنظمة أو من قبل المشاركين حيث حرصت لجنة التقييم على مراعاة شروط كتابة المقال، مشيدا بمستويات ومهارات وقدرات المشاركين.

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