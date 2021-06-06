«كتاب وأدباء جنوب الشرقية» تنفذ فعاليات متنوعة في يونيو الجاري

اليوم تبدأ باكورة الفعاليات بجلسة حوارية صور- العمانية:

تنفذ الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية فعاليات وبرامج ثقافية مختلفة خلال شهر يونيو الحالي وذلك عبر الاتصال المرئي.

وقال الدكتور ناصر بن سعيد العتيقي رئيس لجنة كُتّاب وأدباء جنوب الشرقية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن الفعاليات تتنوع ما بين الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية

والأدبية والتاريخية والمعلوماتية والجلسات الحوارية والمحاضرات التعريفية؛ لتشجيع الشباب من كُتّاب وأدباء ومبدعين في مجالات الأدب والثقافة، وتوفير الإمكانات المادية والفنية الممكنة لإبراز إبداعاتهم ومواهبهم.

وأضاف: اليوم ستنطلق باكورة الفعاليات بجلسة حوارية بعنوان (ماهية الزلازل والبراكين) من إعداد فريق الفعاليات البيئية ويقدمها الخبير الجيولوجي المهندس عبدالله بن هلال البلوشي ويديرها الدكتور حمد بن محمد الغيلاني نائب رئيس لجنة كُتّاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية، فيما ستقام في التاسع من يونيو جلسة حوارية بعنوان (رؤية عُمان المستقبلية 2040 بين الطموح والواقع الحالي) من إعداد فريق الدراسات التاريخية ويقدمها هلال بن مسعود السنيدي كاتب وعضو الجمعية العُمانية للكُتّاب والأدباء ويديرها الدكتور ناصر بن سعيد العتيقي عضو مجلس إدارة الجمعية العُمانية

للكُتّاب والأدباء ورئيس لجنة كتاب جنوب الشرقية.

ووضح أنه ستقام في الـ14 من يونيو محاضرة بعنوان (الشعر على الشعر في القصيدة المعاصرة) من إعداد فريق اللغة والأدب ويقدمها الدكتور محمد الغزي من تونس أستاذ

مشارك بقسم اللغة العربية بجامعة نزوى سابقًا ويديرها علي الهاشمي أستاذ اللغة العربية بمعهد العلوم الإسلامية بجعلان، وستختتم الفعاليات في الحادي والعشرين من يونيو بأمسية شعرية من إعداد فريق الشعراء ويشارك فيها الشعراء راشد الضاحي وعبدالرحمن بن جويد وأنس المخيني وعلي الكاسبي.

وأكد في ختام تصريحه أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التعاون والتكامل مع كل المؤسسات الرسمية والخاصة المختصة بالثقافة في المحافظة لتكون جزءًا من النسيج الاجتماعي

والثقافي والأدبي بالمحافظة لإبراز هذه الجوانب على مستوى السلطنة.

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