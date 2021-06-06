دنيا سمير غانم  تكشف أخر تطورات الحالة الصحة لـ دلال عبد العزيز

كشفت النجمة دنيا سمير غانم، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها النجمة القديرة دلال عبد العزيز، التي تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات، بعد إصابتها منذ عدة أسابيع بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت دنيا سمير غانم بوست عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، قائلة "والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا و يصبرنا على فراقه و يشفى ماما يا رب".
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