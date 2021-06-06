رسالة مفاجئة من ريهام عبدالغفور لمنى زكي وصناع "لعبة نيوتن" يحتفلون بنجاحه بحضور أحمد حلمي

ريهام عبدالغفور عبرت عن تقديرها الكبير لزميلتها الفنانة منى زكي ، وذلك بعدما قامت بنشر صورة من كواليس لقائهما في الاحتفالية التي أقيمت من قبل أحد المراكز الثقافية بمصر لصناع مسلسل "لعبة نيوتن".

ريهام عبدالغفور تتغزل في منى زكي

ريهام عبدالغفور نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بزميلتها الفنانة منى زكي وذلك أثتاء لقائهما على هامش احتفال صناع مسلسل "لعبة نيوتن" بنجاحه في موسم رمضان الماضي، وعبرت ريهام عبدالغفور عن حبها وتقديرها الكبير لمنى زكي، حيث أشادت بطريقة تعاملها على كافة المستويات، وأوضحت في تعليقها على الصورة التي نشرتها أن منذ بداية معرفتها بالفنانة مني زكي باتت تتأكد من قيمتها وموهبتها في التمثيل وعلى المستوى الشخصي مع كل عام يمر على صداقتهما، فكتبت ريهام عبدالغفور: "حبيبتي ..أحلي وأشطر وأنضف بني آدمه كل ما بنكبر كل ما بعرف قيمتها أكتر علي كل المستويات".

نجوم مسلسل "لعبة نيوتن" يحتفلون بنجاحه

ريهام عبدالغفور تفاعل مع الصورة التي نشرتها العديد من زملائها وكذلك متابعيها، وقد نشرت السيناريست مها الوزير أكثر من صورة للإحتفالية التي أقيمت لصناع مسلسل "لعبة نيوتن" بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه في شهر رمضان، حيث تواجد جميع نجوم المسلسل وعلى رأسهم الفنانة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، كما حضر كذلك في الحفل مجموعة من النجوم من خارج المسلسل وكان من أبرزهم النجم أحمد حلمي زوج الفنانة منى زكي والذي حرص على تهنئة زوجته والظهور معها في هذه الاحتفالية والتقط مجموعة من الصور مع الحضور، كما ظهرت كذلك الفنانة كندة علوش بالإضافة للفنانة ريهام عبدالغفور.

تفاصيل رد فعل أحمد حلمي بعد مشاهدة مسلسل "لعبة نيوتن"

مسلسل "لعبة نيوتن" حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في شهر رمضان الماضي، حيث حصل العمل على إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد، وكانت الفنانة منى زكي قد كشفت في لقائها الأخير في برنامج "الحكاية" المعروض على قناة mbc مصر عن رد فعل زوجها الفنان أحمد حلمي بعد مشاهدته لمسلسل "لعبة نيوتن" حيث أوضحت أنه كان السبب في تشجيعها على مشاهدة المسلسل معه خصوصا أن ردود فعله كانت إيجابية على أداء نجوم العمل وأحداثه.

فقالت منى زكي: "أحمد حلمي شاهد حلقات المسلسل بشكل منتظم، وموقفه من المشاهدة كان سبب في تشجيعي أن نشاهد معا الحلقات، وكان رد فعله طريف في كل حلقة، وعبر عن انبهاره بأداء جميع النجوم المشاركين في المسلسل، وكان دائما ناقشنا بعد انتهاء المشاهدة".

وشارك في بطولة مسلسل "لعبة نيوتن" كل من الفنان سيد رجب، وعائشة بن أحمد، آدهم الشرقاوي، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، وسيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير.