محمد الفخراني فاجأ الجمهور..شاهدوا كيف تغير أطفال الدرما والغناء في أحدث ظهور لهم

الطفل محمد الفخراني فاجأ متابعيه على انستغرام بنشره أحدث صور له ظهر فيها بشكل بمختلف عما عهده الجمهور سابقا حيث فقد الكثير من وزنه بعدما كان بقوام أكثر امتلاء، كما بدا بملامح أكثر نضجاً، فتصدر اسمه اهتمام رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية الذين توقفوا عند التغييرات الكبيرة على شكله، ولم يكن محمد الفخراني الوحيد من بين النجوم الأطفال الذين صدموا الجمهور بمدى التغييرات في أشكالهم حيث التحقت به قبل أسبوع زميلته ملك عاصم، وتنضم اليهما ايضا غنى بو حمدان، فنرصد لكم صورهم وأبرز المعلومات عنهم.

محمد الفخراني

الفنان الطفل محمد الفخراني أثار ضجة على السوشيال ميديا في الساعات الماضية بعدما كشف عن صورة جديدة له صدمت جمهوره حيث تخلص من وزنه الزائد، وظهر بقوام رشيق، كما تخلى عن قصة شعره الكثيفة بخصلات الكيرلي، فقارن الجمهور بين صوره القديمة والحديثة بشكل واسع,

محمد الفخراني كان قد خطف الأنظار بموهبته قبل سنوات ماضية في مجموعة من الأعمال الدرامية بينها مسلسل "صاحب السعادة" وجسد خلاله دور حفيد عادل إمام، ومسلسلات "بحر"، "الشارع اللي ورانا"، "ريح المدام"، "الكيف"، "بث مباشر"، "وش تاني"، سرايا عابدين"، "الرجل العناب"، "الكبير أوي" الجزء الثالث، "لهفة" الى جانب مشاركته في العديد من الأفلام.

وشبهه الجمهور في بدايته بالنجم يحيى الفخراني واعتبر البعض بأنه حفيده، لكنه نفى نفى وجود أي صلة قرابة بينه وبين الفنان يحيى الفخراني.

ملك عصام

الطفلة ملك عصام صدمت الجمهور من جهتها على بعد نشرها الأسبوع الماضي صورًا لها ظهرت فيها بشكل مختلف وبملامح شابة وذلك بعد مرور 5 سنوات على مشاركتها في مسلسلي "هذا المساء" و"حجر جهنم" مع نخبة من النجوم عام 2017.

ملك عصام اشتهرت في بدايتها بملامح الطفولية البريئة مع الشعر الكيرلي وارتدائها النظارة الطبية، بينما دوت الخليج الآن تبدو أكثر نضجا بملامح أنثوية وظهرت في مجموعة من الصور وهي ترتدي الملابس التي عكست أنوثتها بعدما تخطت مرحلة الطفولة.

ملك عاصم استهلت مشوارها الفني عام 2014 من خلال مسلسل "صاحب السعادة" مع الفنان عادل إمام وفي 2015 شاركت في مسلسل الزعيم "أستاذ ورئيس قسم" وفي مسلسل "حجر جهنم" حيث جسدت دور ابنة كندة علوش الى جانب العديد من الأعمال الفنية.

غنى بو حمدان

الطفلة السورية غنى أبو حمدان شاركت متابعيها على حسابها عبر فيسبوك بأحدث اطلالاتها الجديدة التي ارتدت فيها فستان أسود كشفت فيه عن قوامها الرشيق بعدما أصبحت شابة وبعدما مضى حوالي 5 سنوات من مشاركتها في برنامج "ذا فويس" بأغنية "أعطونا الطفولة"​ للفنانة اللبنانية ريمي بندلي.

وعبر الجمهور في وقت سابق عن صدمتهم ايضا من التغيير الكبير الذي طال شكل وملامح غنى بو حمدان خلال هذه السنوات القليلة بعد مشاركتها في البرنامج.