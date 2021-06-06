انتصار الحبسية: بالصورة أنقل تفاصيل حياة الناس والطبيعة العمانية تستهويني

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

شغف التصوير الضوئي دفع بالمصورة انتصاربنت صالح الحبسية إلى التعرف على أسرار عالم العدسة الضوئية وقامت بالمشاركة في عدد من الدورات وحلقات عمل التي تساعدها في صقل تجربتها الفنية ومن خلالها حصدت العديد من العلوم والمعرفة ولم تكتف عند هذا الحد بل حاورت من سبقوها في هذا المجال لتستفيد من خبراتهم المتراكمة وزارت مجموعة من المعارض لتستكشف جمالية عوالم العدسة من خلال أعمال كبار الفنانين سواء من داخل السلطنة أو خارجها.

ومع تقدم الأيام أصبحت انتصار الحبسية من العلامات الضوئية الجميلة وتملك العديد من الإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وجودة أعمالها دلالة واضحة لنضج تجربتها الفنية فعدستها قدمت العديد من المشاهد التي تعكس شخصية الإنسان العماني في التعايش مع البيئة المحيطة به ومنها ارتباط الإنسان العماني بالصحراء وتمسكه بعاداته وتقاليده المختلفة، وبالضوء أيضا قدمت عدستها جمالية الزي العماني وأصالة الفنون الشعبية العمانية بكافة أشكالها ومعانيها.

وحول تجربتها الفنية تقول : علاقتي بالفن علاقة وطيدة منذ الصغر وبمساعدة المحيط الأسري تعرفت على العديد من الأسرار والعلوم الضوئية ومع تقدم الوقت والتجربة أصبحت عضوا بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي وعضوا بفريق المضيبي للتصوير الضوئي.

وعن مساري في هذا المجال أجد نفسي قريبة لنقل حياة الناس بالصورة وأميل لتصوير البورتريه لإبراز التفاصيل والملامح التي تعبر عن مشاعر الناس وأيضا تجذبني المشاهد المعمارية التي تعكس عراقة الماضي وجمالية الحاضر وتستهويني الطبيعة العمانية التي تعكس تنوع بيئة السلطنة وجمالها عامل مساعد للمصورين لاصطياد مشاهد ساحرة ونموذجية.

وأضافت: المشاركة في المسابقات الداخلية والخارجية لها أهداف عديدة منها تقييم الفنان لتجربته الفنية بحكم أن أعماله تقيم من قبل مصورين أكاديميين أصحاب تجارب كبيرة وهم بالنسبة لنا الدليل والمعلم والموجه لقادم فني أجمل، ومن الأهداف أيضا تحريك الحافز والرغبة لدى صاحب العدسة لتقديم أعمال يقف أمامها المتلقي تعكس تمكن المصور من أدواته وأفكاره، ومن أهم الأهداف وأبرزها أن المصور اليوم أصبح مرشدا سياحيا لبلده بالصورة لذلك يجب أن يحرص أن تكون مشاركته الخارجية مدروسة ويقدم أعمالا رصينة مغلفة بجمالية المشهد وقوة المعنى الفني الذي يبرز من خلال أعماله المشارك بها على الصعيد الخارجي.