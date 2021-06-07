فيديو نجوى كرم تبكي بحرقة بعد تذكرها موقف مؤثر مع والدها في برنامج "الدنيا علمتني"

نجوى كرم حلت ضيفة على برنامج "الدنيا علمتني" على قناة mbc، وكشفت في البرنامج عدة أسرار عن حياتها الخاصة والفنية، وتذكرت مواقف من بداياتها وطفولتها وأخرى مؤثرة من والدها الراحل.

نجوى كرم تتصدر التريند بعد حلقة "الدنيا علمتني"

وتذكرت الفنانة نجوى كرم في حلقتها ببرنامج "الدنيا علمتني"، والدها الراحل وما تعلمته منه في طفولتها وبداياتها، وقالت إنها تعلمت من والدها إنها رغم وصولها إلى القمة إلا إنها ليست بمفردها على الطريق، وتعلمت منه القوة والإجتهاد لآخر نفس، وعلمها أن إسمها ممكن أن يكون عقدة لأي رجل في المستقبل يريد الارتباط بها، وحذرها من الصعوبات التي ستواجهها في العمل الفني.

نجوى كرم تبكي بحرقة بسبب موقف مؤثر مع والدها الراحل

وقالت نجوى كرم إن والدها حذرها أيضاً من عدم استطاعتها عيش حياتها ببساطة مثل أي فتاة بسبب اختيارها العمل الفني، وإنه عارضها في ذلك الأمر بسبب خوفه عليها واشترط عليها إن يظل إسمه مرفوعاً، وبكت نجوى كرم بحرقة أثناء تذكرها موقف مؤثر مع والدها، وقالت إن الناس كانوا يتعرفون عليه بأنه والد نجوى كرم، وفي إحدى المرات نظر إليها بحرقة وغصة بداخله وقال لها "شلحتيلي إسمي" بسبب مناداة الجمهور له بانه والد نجوى كرم وليس بإسمه.

تصريحات نجوى كرم في "الدنيا علمتني"

وأضافت نجوى كرم في تصريحاتها إنها غنت ولم تكن تعرف أن صوتها جميل، ولكنها كانت ترى إنها لابد أن تخدم وطنها وقضيتها واعتبرت صوتها قضيتها، وقالت إنها تعلمت من والدتها كيف تكون التضحية، بعد انتقالها معها إلى مكان آخر وهو ما جعلها تشعر بافتقاد كل من تركتهم، وذكرت نجوى كرم إنها في عام 1994 حلمت بانها ترقص في الفضاء مع النجوم، وعادت بعدها وحققت حلمها وصممت فستاناً مثل الذي رأته في الحلم وغنت به في حفل على أهم المسارح وكانت حفلة من العمر بالنسبة لها.

وتصدرت نجوى كرم تريند موقع تويتر بعد حلقتها في برنامج "الدنيا علمتني"، وبسبب تفاعل الجمهور مع تصريحاتها المؤثرة وتذكرها بداياتها ووالدها الراحل، في الوقت الذي تستعد به نجوى كرم لإحياء حفل جديد في الرياض مع الفنان ماجد المهندس، في يوم الجمعة القادم 11 يونيو في فندق "فور سيزونز" في العاصمة السعودية الرياض، من تنظيم شركة روتانا ورعاية الهيئة العامة للترفيه.