دنيا سمير غانم تخرج عن صمتها وكلماتها تبكي الجمهور.."هذا ما يجعلنا نصبر على البلاء"

دنيا سمير غانم خرجت عن صمتها وعلقت لأول مرة على حالتها وحالة والدتها وشعورها بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم، وأبكت الجمهور بتعليقها المؤثر على حالة والدتها وبتعليقها على الفترة الصعبة التي تمر بها الأسرة.

دنيا سمير غانم في أول تعليق بعد وفاة والدها

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة نادرة لها مع والدها الراحل سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز وشقيقتها إيمي سمير غانم على حسابها بانستقرام، ووجهت أول رسالة إلى الجمهور بعد وفاة والدها، وعلقت على حالة والدتها الصحية أيضاً، وأكدت إنها لا تعرف حتى الآن بوفاة سمير غانم، ووجهت الشكر للجمهور بسبب دعواتهم ومساندتهم، والتي جعلت الأسرة تستطيع الصمود ومساندة دلال عبد العزيز والتي ما زالت في العناية المركزة.

رسالة مؤثرة لدنيا سمير غانم حول حالة والدتها

وقالت دنيا سمير غانم في رسالتها على انستقرام:" والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا و مخلينا نقدر نقف علي رجلينا عشان نساعد مامي، دوت الخليج لسة في العناية المركزة و ماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسة ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا و يرحم بابي ويصبرنا علي فراقه ويشفي مامي يا رب"، ولاقت رسالة دنيا سمير غانم تفاعل كبير من الجمهور والذين قدموا لها رسائل التضامن والمساندة بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن.

تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

دلال عبدالعزيز انتشرت بعض المعلومات الجديدة عن تفاصيل وضعها الصحي، وذلك بعدما تردد في الساعات الماضية أن الفنانة المصرية اقترب خروجها من المستشفى وعودتها إلى منزلها، وهذا ما تم نفيه من قبل بعض المصادر والتأكيد على أن النجمة المصرية لا تزال تتواجد في المستشفى ولم يتم تحديد موعد لخروجها، وأن حالتها الصحية تشهد تحسنا خلال هذه الفترة لكنه ليس بالشكل المطلوب حيث تتحرك في الغرفة باستعمال كرسي متحرك، ويعمل الأطباء على متابعة الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز وتخفيف الآثار الناجمة بعد شفائها من فيروس كورونا.

وتردد أيضاً أن دلال عبد العزيز تعاني من تليف بالرئة من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، وتحتاج إلى جرعات مكثفة من الأكسجين في الوقت الحالي، وما زالت أسرة سمير غانم تعيش حالة من الحزن بعد وفاته، إذ تداول الجمهور عدة صور وفيديوهات مؤخراً لدنيا وإيمي سمير غانم أثناء زيارتهما لقبر والدهما الراحل أكثر من مرة بعد وفاته.