سميرة سعيد ترقص وتحتفل بأصداء أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل" مع فريق عملها.. فيديو وصور

سميرة سعيد احتفلت اليوم بالأصداء الكبيرة لأغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل"، ونشرت فيديو لها مع فريق عمل الأغنية وظهرت به وهي تحتفل وترقص على أنغام أغنيتها الجديدة والتي طرحتها مؤخراً.

سميرة سعيد تحتفل بأغنيتها الجديدة مع فريق عملها

ونشرت الفنانة سميرة سعيد فيديو عبر حسابها بانستقرام من كواليس احتفالها بنجاح أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل"، وظهرت في الفيديو برفقة الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين، ورقصت احتفالاً بأصداء الأغنية وانتشارها، واحتفلت بقالب حلوى مميز مع فريق عمل الأغنية، ووجهت أيضاً رسالة إلى الجمهور تعليقاً على الفيديو وقالت:"الساعة اتنين بالليل.. سعيدة بكم.. وسعيدة بأصداء الأغنية.. بشكر كل اللي اهتم بكل تفاصيل الاغنية من صوت وصورة..".

سميرة سعيد ترقص وتحتفل بأصداء أغنيتها "الساعة اتنين بالليل"

ووجهت سميرة سعيد رسالة إلى فريق عمل الأغنية في فيديو احتفالها، وقالت إنها تعمل للمرة الثالثة مع الشاعر تامر حسين منذ عام 2008، وتعاونت للمرة الأولى مع الملحن عزيز الشافعي وقالت إن التعاون بينهما تأخر ولكنها سعيدة به، ونشر الشاعر تامر حسين صوراً من احتفالهم مع سميرة سعيد بنجاح أغنية "الساعة اتنين بالليل"، وقال:" إحتفالنا مع الديفا الغالية سميرة سعيد بأغنيتنا الساعة اتنين بليل، الصورة ناقصها العبقرى الكبير مهندس الصوت الأستاذ أمير محروس والموزع وسام عبدالمنعم ان شاء الله متجمعين ف أقرب وقت، وشكرا لحبيبتى الفنانة سميرة سعيد على حُسن الإستقبال وأتشرف دايماً ب أعمالى معاكي".

هكذا تفاعلت نبيلة عبيد مع أغنية سميرة سعيد

ولاقت أغنية سميرة سعيد "الساعة اتنين بالليل" صدى واسع بعد طرحها مؤخراً، وأعادت سميرة سعيد نشر عدة مقاطع فيديو من تفاعل الجمهور مع الأغنية، وكذلك فيديو للفنانة نبيلة عبيد والتي عبرت عن إعجابها بالأغنية وقامت بتركيبها على مشهد من أحد أفلامها، وعلقت:" زهقانة.. ديه اغنية سميرة سعيد الجديدة كلمات الشاعر تامر حسين ولحن عزيز الشافعي.. حبيت الاغنية... فكرة وكلمات ولحن وطبعا صوت سميرة سعيد اللي كان واحشنا جدا..".

ولاقت أغنية سميرة سعيد إعجاب الجمهور بسبب موضوعها الجديد، وطريقة سميرة سعيد المميزة في غنائها، وقدمت في كلمات الأغنية معاناتها مع الوحدة والممل بعد منتصف الليل، وعن غياب أصدقائها عنها في ذلك الوقت لذلك تقرر مواساة نفسها بنفسها، وأعجب الجمهور أيضاً بطريقتها الطريفة والفكرة الجديدة في الأغنية والتي كانت قد لفتت الجمهور إليها بسب إطلالاتها الجريئة والشبابية في بوسترات الأغنية.