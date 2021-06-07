منافسة أفلام موسم الصيف تشتعل.. كريم عبد العزيز وتامر حسني ينضمان للسباق وطرح بوستر فيلم "موسى"

اشتعلت منافسة موسم أفلام الصيف 2021، بعد إعلان عدد من نجوم السينما طرح أفلامهم خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم كريم عبد العزيز بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وتامر حسني بفيلم "مش أنا".

طرح البوستر الأول لفيلم "موسى" بعد 4 سنوات من إنتظاره

وكشف المخرج بيتر ميمي اليوم عن مفاجأة للجمهور بطرح البوستر الرسمي الأول لفيلم "موسى"، وذلك بعد 4 سنوات من بدء العمل في الفيلم والذي تدور قصته في إطار خيال علمي حول روبوت في الشرق الأوسط، وشوق المخرج الجمهور للعمل بنشر البوستر وكشف عن طرحه في موسم الصيف دون تحديد موعده النهائي، ونشر عدد من أبطال الفيلم البوستر الرسمي له ومنهم إياد نصار وأسماء أبو اليزيد وكريم محمود عبد العزيز وغيرهم.

كريم عبد العزيز ينافس بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

وأعلن الفنان كريم عبد العزيز اليوم عن دخوله منافسة أفلام موسم الصيف من خلال فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وطرح بوستر جديد للفيلم على صفحاته بمواقع التواصل، وأعلن عن طرحه قريباً، قبل أن تكشف الشركة المنتجة للفيلم عن طرحه في يوم 7 يوليو المقبل، وينضم إلى منافسة أفلام الصيف بعد فترة من التأجيلات للفيلم منذ العام الماضي، ويشارك كريم عبد العزيز مع دينا الشربيني في بطولة الفيلم والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي.

تامر حسني يكشف موعد فيلم "مش أنا"

وكشف كذلك الفنان تامر حسني عن موعد طرح فيلمه الجديد "مش أنا" بعد طرحه أول برومو للفيلم مؤخراً، وقال في تعليق له على انستقرام إن الفيلم من المتوقع أن يطرح بعد أسبوعين، في حال عدم حدوث ظروف طارئة بسبب أزمة فيروس كورونا، وتدور قصة الفيلم حول شاب يعاني من مرض نفسي نادر مما يجعله يقع في العديد من الأزمات في محاولة لتشخيصه، ويشارك في بطولة الفيلم حلا شيحة وماجد الكدواني وعدد من النجوم كضيوف شرف.

ويشهد الشهر الجاري منافسة لعدد من الأفلام والتي قررت المنافسة مبكراً في موسم الصيف وعلى رأسها فيلم "ماما حامل" للفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى فيلم "سقراط ونبيلة" للفنان أشرف عبد الباقي ومحمد فهيم، ومن المتوقع أن يضم موسم الصيف عدة أعمال أخرى خاصة بسبب تأجيل عدد كبير من الأفلام في الفترة الأخيرة بسبب إغلاق السينمات لمكافحة فيروس كورونا.