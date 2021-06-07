تطورات الحالة الصحية للنجوم.. ناهد السباعي تغادر المستشفى وليالي دهراب تشكو وضعها النفسي

عدد من نجوم الفن أقلقوا الجمهور على حالتهم الصحية مؤخراً، ومنهم من كشف تطورات إيجابية في حالته مثل ناهد السباعي التي غادرت المستشفى، وكذلك الفنان علي الحجار، ومنهم من واصل إثارة القلق حوله وعلى رأسهم الفنانة دلال عبد العزيز.

ناهد السباعي تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية

وكشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي عن مغادرتها المستشفى اليوم، بعدما صدمت الجمهور بحديثها عن أزمتها الصحية الأخيرة، بسبب تشخيص خاص لحالتها، وقالت في تعليقها على انستقرام:" من حوالي اسبوع تعبت جدا وجع شديد يشبه وجع انفجار الزائده و المرارة، روحت أقرب مستشفي كشفوا عليا وعالجوني وادوني محاليل وادوية غلط، وروحوني البيت فضلت تعبانة وسخنت احساس صعب قوي إنك تبقي موجوع و تعبان ومحدش عارف عندك ايه"، ووجهت ناهد السباعي الشكر للفريق الطبي في المستشفى بعد تحسن حالتها.

شفاء علي الحجار وزوجته والمايسترو سليم سحاب من فيروس كورونا

ومن التطورات الإيجابية في حالات النجوم الصحية، كشف الفنان علي الحجار اليوم تعافيه مع زوجته من فيروس كورونا، بعد إعلان إصابتهما به مؤخراً، ونشر صورة له مع زوجته لطمأنة الجمهور، في حين كشفت أسرة المايسترو سليم سحاب عن استمراره تحت الرعاية الصحية رغم تعافيه من كورونا بسبب معاناته من عدة مضاعفات من الفيروس ومنها إصابته بتليف في الرئة.

ليالي دهراب تشكو معاناتها النفسية

وأقلقت الفنانة ليالي دهراب الجمهور اليوم بعدما نشرت فيديو على حسابها بـ"سناب شات"، كشفت به عن معاناتها نفسياً في الفترة الأخيرة، وقالت إن حالتها لم تكن جيدة ولم تعرف ما أصابها وجعلها تفقد الشهية وفي حالة نفسية ومزاجية سيئة بالإضافة إلى بكائها المستمر، وقالت إن الطبيب نصحها بتناول علاج القولون ورجح أنه السبب في أزمتها الصحية والنفسية، وطلبت من الجمهور الدعاء لها لاستعادة طاقتها وصحتها.

تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد كشفت عن تفاصيل حالة والدتها دلال عبد العزيز الصحية، وقالت إنها مازالت في العناية المركزة وحالتها لا تحتمل معرفة خبر وفاة سمير غانم، وكشفت مصادر عن إستقرار حالتها الصحية وتحسنها ببطء، وأنها مازالت تحتاج إلى جرعات أكسجين عالية للتغلب على مضاعفات إصابتها السابقة بفيروس كورونا.