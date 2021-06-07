تامر حسني يتلقى الإشادات بعد مفاجأته لفتاة مصابة بالسرطان بالغناء معها وتحقيق أمنيتها.. بالفيديو

تامر حسني تلقى الإشادات على مواقع التواصل اليوم بعد الكشف عن موقف إنساني له مع فتاة مصابة بالسرطان، والتي كانت تتمنى أن تغني مع تامر حسني ويسمع صوتها، وتداول الجمهور فيديو لتامر حسني وهو يفاجئ الفتاة في الاستديو.

تامر حسني يلقى الإعجاب بعد موقف إنساني مع إحدى معجباته

وتداول رواد مواقع التواصل اليوم فيديو للفنان تامر حسني وهو يفاجئ فتاة مصابة بالسرطان أثناء تواجدها في الاستديو لتسجيل صوتها، وبدأ الأمر برغبة الفتاة في أن يسمع تامر حسني صوتها، وبالفعل عرف تامر حسني بها واستضافها في الاستديو الخاص به لتسجيل صوتها، ولكنهم لم يخبروها بتواجد تامر حسني في الاستديو، قبل أن يفاجئها بالظهور في الاستديو والغناء معها وهو الأمر الذي جعله يتلقى إشادات واسعة من الجمهور على مواقع التواصل.

تامر حسني يحقق حلم فتاة بالغناء معها

وتصدر تامر حسني مواقع التواصل بسبب موقفه مع الفتاة وتداول الفيديو له بكثافة، وأشاد به عدد من الإعلاميين أيضاً بموقف تامر حسني ومنهم بسمة وهبة التي أشادت به في برنامجها، ورد تامر حسني عليها عبر انستقرام وقال: "شكرا ليكي يا بسمة وربنا يجبر بخاطرك انتي كمان يارب، وانا اللي بشكر استاذ محمد القوصي على دوره الإنساني العظيم، وبشكر المنتج أحمد سمير اللي عرفنا ببعض ووصلي الموضوع، ويارب أكون عرفت افرحك يا ندى يا قمر".

تامر حسني يشوق الجمهور لفيلمه الجديد "مش أنا"

وشوق تامر حسني الجمهور إلى فيلمه الجديد "مش أنا" واحتفل بنجاح البرومو الأول للفيلم ووجه رسالة إلى الجمهور على حسابه بانستقرام وقال:" الحمدلله أنا فعلاً مبسوط برد فعلكم اللي فوق الرائع أنا فعلاً تعبت جداً في الدور دا و تقديم وكتابة مضمون زي دا، وطبعاً دا بمجهود كل صناع العمل و النجوم الكبار اللي شاركوني و اساتذتي ابطال العمل اللي بشكرهم واحد واحد..".

وكان تامر حسني قد طرح فيديو برومو فيلمه الجديد "مش أنا"، وكشف عن موعد عرضه في رسالته وقال:"مستنيكوا في السينمات ان شاء الله في خلال أسبوعين هيكون الفيلم نزل ان لم يعوقه أي أسباب قدرية او احترازية ان شاء الله"، ويشارك في فيلم "مش أنا" عدد من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني وحلا شيحة وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم وعدد من ضيوف الشرف من النجوم.