اليوم.. أنغام تطرح أحدث أغنياتها ”أنا بعته كتير”

تطرح النجمة أنغام، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أنا بعته كتير" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، اليوم الإثنين الموافق 7 يونيو الجارى، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

كما تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي كبير، لأول مرة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 1 من شهر يوليو المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بمصاحبه المايسترو العالمى هانى فرحات وفتحت دار الأوبرا المصرية حجز التذاكر .

وكانت النجمة أنغام طرحت قد أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى"، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.

ويأتي طرح أنغام لكليبها الأخير "ودونى عند أمى" بعدما طرحت خلال شهر مارس آخر أغانيها "هو نفس الشوق، وهى الأغنية الذى تعاونت فيها مع الشاعر أسامة مصطفى، والملحن مصطفى العسال والموزع محمد العشى، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

واستعانت في تصويرها بصور عدد من الفنانين والفنانات الراحلين والذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الناجحة وكان لهم أثر كبير في وجدان جمهورهم.