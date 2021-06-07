شاهد.. علا رشدي و أحمد داوود يتألقان في أحدث ظهور لهما

شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها بصور جديدة لها مع زوجها الفنان أحمد داوود من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و علقت علا علي الصور قائلة :"الصيف جي يا جماعة و له طلة خضرة جميلة " .

يذكر أن آخر ظهور للنجمة علا رشدي كان في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ontv بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت علا رشدي: "إن اليوم العالمي للمرأة بالنسبة لي هو أننا كسيدات يمكن أن نقوم بأي شىء نريده فلدينا القوة والإرادة والمثابرة والإيمان".

وأضافت: "لدينا أمثلة قوية جدا لسيدات غيرن التاريخ بداية من الملكة حتشبسوت، أم كلثوم، هدى شعراوي، عزيزة أمير أول صانعة أفلام وممثلة، عندنا نماذج كثيرة يمكن أن تبث الحماس في أي امرأة وتجعل لدينا يقينا أننا نستطيع تحقيق ما نريده في أي مجال نرغب فيه".

وتابعت:"نحن كسيدات لسنا نصف المجتمع أو 80% فقط منه بل نحن من ننجب المجتمع وبالتالي يمكننا تغييره".