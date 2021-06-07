أحمد حلمي: بيج زي بيفكرني بنفسي في عسل أسود

نشر الفنان آدم الشرقاوي فيديو جديدا له مع الفنان أحمد حلمي عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقال أحمد حلمي في الفيديو: دلوقتي أنا مع بيج زي وهو بيفكرني بنفسي لما كنت بتكلم زيه في عسل أسود.

ورد عليه آدم الشرقاوي الشهير “بيج زي” ساخرا: علي فكرة أنا عايش عسل أسود دلوقتي.

وتابع أحمد حلمي: "وهو دلوقتي بقي يتكلم عربي بشكل رهيب“ ثم جعله يقوم بتقليد جملة بالمصري ثم قال ”أهو من شبرا".

يذكر أن قال الفنان آدم الشرقاوي، الشهير بـ"بيج زي"، إنه لم يتوقع بأن يحقق مسلسل "لعبة نيوتن" النجاح بهذه الدرجة، لافتا أنه شعر بالراحة كثيرًا للعمل مع فريق عمل المسلسل، خاصة وأنهم نجوم كبار، وأنه أحب شخصيته فى المسلسل.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي :"أسرتي كانت مبسوطة جدًا من نجاح مسلسل لعبة نيوتن، لأن المسلسل تم عرضه فى مصر وساعدني فى أني عرفت نفسي وأنا مين ومنين".

وأوضح: "سأتعلم اللغة العربية وسأتقنها جيدًا بعد تعييني سفيرًا لحملة اتكلم عربي، من قبل نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج".

وأتم قائلا: "مؤمن جدًا بالمبادرة وفاهم الهدف من المبادرة، وشعرت بالانتماء لبلدي، وعندما نزلت من الطائرة شعرت بإحساسي وانتمائي للبلد خاصة وأن هناك تغييرًا كبيرًا بين زيارتي فى 2017، وحاليًا، ولدي إحساس أن مصر ستتغير كثيرًا، وزرت الأهرامات".