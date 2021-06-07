تامر حسني: أحتفل مع جمهوري بالسعودية بعرض ”مش أنا” قريبًا

شكر الفنان تامر حسني، عددا من صناع ونقاد السينما على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بعد إشادتهم بفيلمه "مش أنا".

وعلق تامر على فيديو مجمع لتصريحاتهم وإشاداتهم به كممثل ومطرب، قائلا: "ألف ألف شكر أستاذ محمد ناقرو على كلامك المحترم ورأيك في فيلم "مش أنا"، دي شهادة عظيمة في حقي من أهم موزع سينمائي دولي، وكامل سعادتي بكلام أهم منتجي مصر ورئيس غرفة صناعة السينما المصرية السابق المنتج الأب محمد حسن رمزي رحمه الله والناقد الكبير المحترم طارق الشناوي".

وتابع تامر موجهًا كلامه لـ"ناقرو": "إن شاء الله أشوفك قريبًا في السعودية ونحتفل مع جمهورنا الكريم وطبعًا أنت عارف محبتي الكبيرة للشعب السعودي الغالي الحبيب ومستنيك في العرض الخاص في بلدك الثاني مصر وإن شاء الله نفتتح الفيلم في أكثر من بلد".

فيلم (مش أنا) بطولة حلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى، ومن قصة سيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

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