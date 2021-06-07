خالد العناني: الأرقام تشير إلى زيادة أعداد السائحين بشكل تدريجي

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الأرقام تشير إلى زيادة أعداد السائحين بشكل تدريجي، حتى وصلت في شهر أبريل فقط إلى 525 ألف سائح زاروا مصر خلال هذا الشهر من العام الحالي، وهو ما يمثل 45% من أعداد السائحين قبل جائحة كورونا.

وأضاف أن هذه الأرقام إيجابية إذا ما قارناها بالدول الأخرى المطلة على البحر المتوسط والتي تتراوح فيها النسب بين 25% و35% عن ما قبل كورونا، متوقعًا زيادة أعداد السائحين مع الموسم الصيفي خاصة من السوق العربي، ومع عودة العمل بالتوقيت الصيفي.

وأكد الوزير جاهزية مصر ومقاصدها السياحية المختلفة لاستقبال السائحين من جميع دول العالم، وقدرتها على استيعاب استقبال أعداد أضعاف ما استقبلته بكثير، حيث تقوم الدولة المصرية حالياً بإعداد بنية تحتية سياحية قوية من افتتاح فـنادق ومـنتجعات سياحية جـديـدة، وإنشاء مدن سياحية كاملة جديدة لتكون مقصدا سياحيا يعمل طوال العام صيفا وشتاءً مثل مدينة الجلالة على خليج السويس، ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة افتتاح العديد من المتاحف والمشاريع الأثرية الكبرى.

وسبق وأكد الوزير أن مصر تقوم بتحديث الإجراءات والضوابط الصحية أولا بأول في مطاراتها وفنادقها ومنتجعاتها وأماكنها السياحية والأثرية بشكل منتظم، كما تقوم الوزارة بإيفاد لجان تفتيش دورية للتأكد من مدي التزام هذه المنشآت بتطبيق هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 800 فندق سياحي في مصر حصلت على شهادة السلامة الصحية.