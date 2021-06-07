”واحد من الناس” يكشف حقيقة تهديد طارق لطفي بالقتل بعد القاهرة كابول

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الجمعة المقبلة ببرنامج واحد من الناس، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي النجم طارق لطفي ويكشف لأول مرة أهم كواليس واسرار شخصية الشيخ رمزي في مسلسل القاهرة كابول، وهل توقع نجاح العمل بشكل عام وشخصية الشيخ رمزي بشكل خاص.
كما يكشف عن اصعب المشاهد، ولماذا عاني من الآلام في احباله الصوتية وكيف تدرب على ضرب النار ؟ وهل تلقي تهديدات بالقتل.
كما يعترف بمعاناتة النفسية بسبب تأخر البطولة
والأيام الصعبة التي عاشها مع اسرتة وهو بدون عمل، ويوجه رسالة لزوجتة واولادة الثلاثة ويكشف عن سر الخلاف مع الفنان عمرو يوسف واخر مشاريعه السينمائية فيلم "حفلة ٩ ".
وفي ختام الحلقة يكرم الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان طارق لطفي ويهديه درع برنامج واحد من الناس تقديرا لمسيرته المهنية الرائعة ونجاح مسلسل القاهرة كابول.
يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة المقبلة على شاشة الحياة.
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