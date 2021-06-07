وزيرة الثقافة تتابع استراتيجية عمل دار الأوبرا المصرية

• عبد الدايم توجه بسرعة التحول الرقمي وضرورة رقمنة مقتنيات المكتبة الموسيقية للحفاظ على التراث الموسيقي وتحديث مطبعة الأوبرا

• وزيرة الثقافة تتابع مع رئيس الأوبرا الأعمال الإنشائية في واحة الثقافة بأكتوبر ومراحل العمل بمسرح المنصورة والإعداد للاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية

• الأوبرا المصرية قدمت 872 فعالية متنوعة خلال 2020 - 2021 ومشاركة متميزة فى نشاط المسارح المتنقلة وفعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية ومهرجان الموسيقي العربية الـ 29 لاول مرة على مسرح النافورة

تابعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنشطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الهادفة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية فى المجتمع ونشر الابداع بين جمهورها الذى جاء بطلا للمشهد ونموذجاً لوعى الشعب المصرى ضاربا مثلا فى الالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا اثناء العروض خلال الموسم الفنى 2020 - 2021 حيث وصل عددها الى 872 فعالية فنية وثقافية متنوعة كان منها 138 على المسرح الكبير ، 138على المسرح الصغير ، 108 على مسرح الجمهورية ، 109 على مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية ) ، 55 علي المسرح المكشوف ، 74 بمسرح أوبرا دمنهور ، 77 بمعهد الموسيقى العربية ، هذا الى جانب 43 حفل احتضنهم مسرح النافورة الذى تم تشييده خصيصاً ضمن خطط وزارة الثقافة لتجاوز جائحة كوفيد 19 وشهد إقبالاً جماهيرياً واسعاً ، 29 حفل لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 29 ، بالإضافة إلى 30 صالون ثقافى وامسية شعرية و53 معرضا للفنون التشكيلية منها 28 بقاعة الفنون التشكيلية " صلاح طاهر " ، 25 بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية .

وشاركت دار الاوبرا المصرية فى مشروع وزارة الثقافة الخاص بالمسارح المتنقلة الذى يطوف ربوع مصر ب 18 حفل كما احيت حفل افتتاح فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية مع اعداد برنامج مميزل يتواصل حتى انتهاء هذا الحدث .

ونجحت دار الأوبرا في استضافة عدد من العروض لدول اجنبية وعربية منها النمسا ، تشيللي ، روسيا ، الفلبين ، باكستان ، فلسطين ، سوريا وتونس .

كما قدم اوركسترا القاهرة السيمفوني فى موسمه الـ 62 تحت اشراف المدير الفنى والقائد الاساسى المايسترو احمد الصعيدى 31 حفل متنوع على مختلف مسارح الأوبرا تضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية الى جانب أعمال المؤلفين المصريين التى تنتمى الى القوالب الكلاسيكية .

وتألقت فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى بـ 19 حفل جالا ضمت مقتطفات متنوعة من أشهر الأوبرات الكلاسيكية والاغانى العالمية إلي جانب اوبرتين هما عايدة والحفل التنكري كما شارك جميع المغنين بالفرقة فى احتفالات أعياد الكريسماس والعام الجديد .

واستمتع الجمهور بعروض فرقة بالية اوبرا القاهرة ووصل عددها الى 9 هى دون كيشوت، كسارة البندق، رقصات نلتقى بها ، خطوات شرقية ، روميو وجوليت ، زوربا ، الليلة الكبيرة واوزوريس ولوركيانا .

والتمعت فرقة الرقص المسرحي الحديث تحت اشراف مديرها الفنى وليد عونى بـ 4 عروض مميزة هى سيرينا حورية البحر ، أعمق مما يبدو علي السطح، ديفيليه 19 واخناتون غبار النور.

كما قدمت فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني الدكتور عصام عزت انتاجها الجديد ايزيس الشرق واعيد تقديم عرض الفلكور والعصور .

أما اوركسترا اوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفني المايسترو ناير ناجي قدم 40 حفلا شارك خلالهم فى عروض فرقة الاوبرا والباليه .

أيضاً اشرف البيت الفني للموسيقى والاوبرا والباليه برئاسة الدكتور خالد داغر على اقامة 145 ريسيتال موسيقى وغنائي لمجموعة من الفنانين والموسيقيين والفرق المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

وفي اطار إهتمام دار الأوبرا المصرية باحياء التراث الموسيقى العربى والحفاظ عليه من الاندثار استمرت سلسلة حفلات وهابيات وكلثوميات واستحدثت سلسلة دورية ايضا لالحان الموسيقار محمد الموجى والموسيقار بليغ حمدى كما نجحت فرق الموسيقى العربية التابعة للأوبرا في تقديم 109 حفل منها 21 لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، 37 للفرقة القومية العربية للموسيقى ، 16 حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث ، 23 لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ،12 حفلا لفرقة الانشاد الدينى ،وشهدت هذه الحفلات احياء ذكرى رموز واعلام النغم والكلمة فى مصر والوطن العربى والاحتفاء بالاحياء منهم حيث تم تكريم كل من الموسيقار فاروق الشرنوبى والموسيقار محمد على سليمان والشاعر جمال بخيت بجانب ليالي الدورة 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية والتى احتضنها مسرح النافورة واقيمت لاول مرة خارج حدود المسرح الكبير الى جانب مسارح الاوبرا الاخرى بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وتضمنت 29 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 93 فنان من نجوم 5 دول عربية الاردن ، لبنان ، العراق ، تونس ومصر منهم 81 مطرب ومطربة .

إضافة إلى ذلك تم تكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار ، اعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني ، المطرب علاء عبدالخالق ، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.

وبرزت السهرات الرمضانية خلال هذا الموسم بحفلات لأشهر نجوم الغناء وبلغ عددها 14 سهرة موسيقية وغنائية متميزة لمجموعة من الفرق ونجوم الموسيقى والغناء فى مصر هم محمد منير ، عرض الليلة الكبيرة لطلاب مركز تنمية المراهب ، اوركسترا الموسيقات العسكرية ، مدحت صالح ، دينا الوديدي ، نوران ابو طالب ، المنشد ياسين التهامي ، التونسية غاليه بن علي وفرقة الحضرة للانشاد الصوفي اللذان قدما عرضين اضافيين علي مسرح سيد درويش "اوبرا الإسكندرية" بالإضافة إلى امسيات لـ 3 دول عربية واسلامية هى باكستان،فلسطين، الفلبين حيث قدمت كل دولة تراثها الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها .

واستمرت الاوبرا فى تنظيم نشاطها الثقافى على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور لتحقيق اهدافها التنويرية التى ترمى الى طرح الرؤى والقضايا الفكرية حيث تم عقد 30 صالون ثقافى وامسية شعرية ولقاء فكرى من ابرزها قاهرة المعز والا فلطسين كما استضافت العديد من كبار الشعراء منهم الدكتور أحمد تيمور ، عبدالله حسن ، جمال بخيت الى جانب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة واحياء ذكري رحيل الشاعر حسين السيد والفنان محمد فوزي

وواصل مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد جهوده لخلق جيل جديد من الفنانين والمتذوقين للفنون من خلال الحفلات التي قدمتها فصول المركز علي مسارح دار الأوبرا بالإسكندرية و القاهرة ودمنهور و يبلغ عددها 25 حفل فى مختلف مجالات الفنون منها ( غناء شرقى وغربى اوبرالى – فصل سوزوكى – البالية – كلاكيت – عود – الفيولينة – بيانو – الفلوت – الجيتار – قانون – مادة الصولفيج - تعليم فن الرسم - الكمان الشرقي و الايقاع).

كما اطلعت وزيرة الثقافة على موقف الاعمال الانشائية بواحة الثقافة فى 6 أكتوبر والتى تمثل مركزا ثقافيا يضم مسرحا مكشوفا يتسع ل 1200 مشاهد ، إضافة إلى عدد من المباني لخدمة كافة العروض الفنية وهى مبنى لصالات تدريب الباليه والموسيقى وقاعات للفنون التشكيلية ومبنى للورش والمخازن إلى جانب مجموعة مباني للخدمات والمخازن ومساحات لانتظار السيارات تتسع لعدد 500 سيارة وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع حوالي 26 ألف متر مربع تم البناء على 12 ألف متر مربع منها واستغلال الباقى كحدائق ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة.

وفي اطار التحول الرقمي بدات الاوبرا تنفيذ مشروع رقمنة محتويات المكتبة الموسيقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلى تحويل المدونات الموسيقية والكتب والتسجيلات الصوتية والمرئية ورفعها على وحدات تخزين ضخمة ومؤمنة لضمان الحفاظ عليها وعلى جودتها تمهيدا لطرحها للجمهور إلى جانب تحويل مطبعة دار الأوبرا إلى مطبعة رقمية حديثة.

وكذلك تواصلت اعمال مشروع تطوير مسرح المنصورة ، كما يجرى حاليا الاعداد للاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية وتنظيم فعالية فكرية بمناسبة مرور 40 عاما على وفاة الراحل صلاح عبد الصبور.