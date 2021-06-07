أسامة الشيخ يطالب بدعم صناعة أفلام الكارتون في مصر

طالب المهندس أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، بدعم صناعة افلام الكرتون في مصر.

وكتب الشيخ خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل:"أتمني من الشركة المتحدة أن تهتم بدعم صناعة أفلام الكارتون في مصر بوضعها على خرائط قنواتها بعد توقف ماسبيرو تماما عن دعمها.

وتابع:"لدينا عشرات الشركات الصغيرة تكاد تتوقف والقلة من فنانيها يعملون من مصر لصالح شركات من شرق أسيا والخليج، وطبعا لا تستخدم فيها اللهجة المصرية كما أن أصوات الدوبلاج غير مصرية، ونحن الدولة الوحيدة التي لديها قسم عريق للرسوم في معهد السينما واذا كان هناك رغبة حقيقية في إطلاق قناة مصرية للأطفال فافلام الكارتون المصري ستكون نواة أساسية لنجاح هذه القناة، منوها إلى أن هذه الأفلام هي ترفيه للصغار والكبار.