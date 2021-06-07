طالب المهندس أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، بدعم صناعة افلام الكرتون في مصر.
وكتب الشيخ خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل:"أتمني من الشركة المتحدة أن تهتم بدعم صناعة أفلام الكارتون في مصر بوضعها على خرائط قنواتها بعد توقف ماسبيرو تماما عن دعمها.
وتابع:"لدينا عشرات الشركات الصغيرة تكاد تتوقف والقلة من فنانيها يعملون من مصر لصالح شركات من شرق أسيا والخليج، وطبعا لا تستخدم فيها اللهجة المصرية كما أن أصوات الدوبلاج غير مصرية، ونحن الدولة الوحيدة التي لديها قسم عريق للرسوم في معهد السينما واذا كان هناك رغبة حقيقية في إطلاق قناة مصرية للأطفال فافلام الكارتون المصري ستكون نواة أساسية لنجاح هذه القناة، منوها إلى أن هذه الأفلام هي ترفيه للصغار والكبار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة الشيخ يطالب بدعم صناعة أفلام الكارتون في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.