الفنانة السورية ”بتول بني” تطرح أغنية جديدة بعنوان لعبة حظ

أطلقت الفنانة السورية بتول بني نجمة برنامج "ذا فويس" بعنوان "لعبة حظ" وقامت بطرحها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية تم تصويرها في لبنان تحت إدارة المخرجة جيسيكا هيكل ويبدأ عرضها اليوم على شاشة الـ MTV ثم على قناة بتول بني على موقع اليوتيوب.

"لعبة حظ" من كلمات إيلي حرفوش، الحان بتول بني توزيع زيزو فاروق، ميكس روجيه أبي عقل وإخراج جسيكا هيكل وإنتاج "Arabiannites entertainment".

جدير بالذكر أن بتول بني الذي أطلق عليها الجمهور لقب " السلطانة " من شدّة إعجابه بصوتها الشجي ، سبق وشاركت في برنامج " ذا فويس – أحلى صوت " عام 2018 وانضمت إلى فريق فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني.



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