تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها..تعرف عليها

هجوم شديد شنته الفنانة هالة صدقي ضد زوجها سامح سامي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، على إثر عدة خلافات بينهما وصلت إلى أروقة المحاكم.

قصة زوج هالة صدقي

منذ فترة طلبت هالة صدقي الطلاق من زوجها سامح سامي ؛ لتخليه عن طفليه وتشككه في نسبهما، وفي البداية أعلن موافقته على الانفصال من خلال فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، لكنه عاد مؤخرًا وطلبها في بيت الطاعة.

تصريحات هالة صدقي

هالة صدقي قالت إنها رفضت أي حديث مع زوجها منذ نحو سبع سنوات، أي منذ أن غادر حياتها على حد وصفها، وأصبح أبناء هالة صدقي يرفضون أي حديث مع والدهم، ولو عن طريق الهاتف.

جاء ذلك في مداخلة لبرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس" لاستعراض أزمة هالة صدقي مع زوجها سامح سامي بعد التطورات الأخيرة.

وأضافت هالة صدقي: "ساعدته على رغم أنه لم يتواصل معي، ولو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر".

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