محمد صبحي يعلن عودته للدراما التلفزيونية

أعلن الفنان محمد صبحي عودته للدراما التلفزيونية، من خلال منشور له على حسابه بموقع فيسبوك، بعد ساعات من إعلان شقيقه مجدي صبحي عودته للتمثيل من الاعتزال.

وكتب محمد صبحي على فيسبوك قائلا:" ترقبوا ظهوري قريباً على الشاشة المصرية من خلال تقديم عمل درامي مميز يليق بالمشاهد المصري ويحترم تفكيره".

نفت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي على موقع فيسبوك، في مايو الماضي، الشائعات المتداولة حول اعتزاله الفن بعد ساعات من إعلان الفنان مجدي صبحي توقفه عن ممارسة مهنته.

وكتب حساب محمد صبحي منشورا قال فيه:" تنويه.. هناك حساب مزيف علي تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخبارا غير حقيقية ويكتب علي لساني خبر اعتزالي الفن".

واستطرد حساب محمد صبحي:"هذه الأخبار كاذبة تماما.. وأنا الآن في بروفات مسرحيتي القادمة بإذن الله".

وأوضح حساب محمد صبحي على موقع فيسبوك، الحسابات الرسمية باسمه على تويتر وانستجرام، مشيرا إلى أن أي حسابات أخرى فهي مزيفة وتنتحل شخصيته وتنشر أخبارا كاذبة.

أعلن الفنان مجدي صبحي صباح اليوم، اعتزاله التمثيل بعد 40 عاما من العطاء الفني، وتقديم أعمال عديدة برفقة محمد صبحي على المسرح وفي الدراما التلفزيونية التي كان من أبرزها مواسم يوميات ونيس.