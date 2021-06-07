ديانا هشام تلتقط صورة مع محمد صلاح على شاطئ الساحل الشمالي

نشرت الفنانة ديانا هشام ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها مع اللاعب محمد صلاح.

وظهرت ديانا هشام ، فى الصورة من الساحل الشمالي ، حيث التقت صدفة باللاعب محمد صلاح و علقت قائلة:" لقد كان شرفا ".

يذكر أن أحدث أعمال ديانا هشام مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.

كما تميزت ديانا هشام فى دورها بمسلسل "قمر هادي"، بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.