الفيلم المصري ”ريش” يشارك رسميا بمهرجان كان السينمائي الدولي

ينافس فيلم “ريش” للمخرج المصري الشاب عمر الزهيري ضمن مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي في نسختها الـ60.

مشاركة عمر ليست الأولى ضمن المهرجان الفرنسي العريق، كما له عدة مشاركات مميزة في مهرجانات دولية وإقليمية، وساعد عدد من المخرجين في عدة أفلام تجارية ومستقلة.

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي خطتها للنسخة 74 من حدثها السنوي الأهم، والأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية والإجراءات الاحترازية التي ستتخذها لحماية ضيوفها من فيروس كورونا.

ووجهت إدارة مهرجان كان السينمائي دعوة خاصة للممثلة الأمريكية جودي فوستر لحضور حفل الافتتاح لتسلم جائزة السعفة الذهبية الفخرية، التي منحت للعديد من الفنانين الكبار على مدار السنوات الماضية أبرزهم جين مورو، برناردو بيرتولوتشي، جين فوندا، آلان ديلون، وغيرهم من النجوم تقديرا للإنجاز المهني الذي حققوه على مدار مسيرتهم المهنية.