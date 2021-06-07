وفاة المخرج السوري محمد فردوس أتاسي تجدد أحزان جومانا مراد والنجوم يودعونه برسائل مبكية

وفاة المخرج محمد فردوس أتاسي تسببت في حالة حزن بالوسط الفني، حيث قام العديد من نجوم الوطن العربي بنعي المخرج السوري الراحل، وكان من بينهم الفنانة جومانا مراد التي وصفت رحيله بالحزن الجديد الذي اصابها بعد وفاة ابنتها في الأشهر الماضية.

جومانا مراد عن المخرج محمد فردوس أتاسي: "صاحب مواقف لا تنسى"

جومانا مراد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للمخرج السوري الراحل محمد فردوس أتاسي الذي توفي مساء أمس بسوريا عن عمر يناهز 79 عاما متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، جومانا مراد أكدت أن وفاة محمد فردوس أتاسي أعادت الحزن إليها، بعدما حاولت أن تتجاوزه عقب رحيل ابنتها في الأشهر الماضية، حيث أوضحت مدى العلاقة القوية التي تجمعها بالمخرج الراحل والذي وصفته بالأب والمعلم.

فكتبت جومانا مراد: "بعدو الحزن عم بدق بوابنا، أول ما بلشت حاول اطلع منه رجع وفجعني بموت معلمي الأستاذ المخرج محمد فردوس أتاسي، الصديق الأخ والأب الحنون الطيب صاحب المواقف الرائعه التي لاتنسى، ستبقى دائما في قلوبنا وذاكرتنا بروحك الطيبة واعمالك التي لا تنسى، لا اعتراض على قدر الله وانا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة في الفردوس الأعلى يا فردوس، ارجو الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة وقراءه الفاتحة، العزاء واحر التعازي لزوجه الفقيد الاخت الغالية رجاء، ولأسرة الفقيد، ربي يلهمهم الصبر والسلوان".

نجوم سوريا والعالم العربي ينعون المخرج محمد فردوس أتاسي

محمد فردوس أتاسي نعاه كذلك العديد من نجوم سوريا والعالم العربي في الساعات الماضية، الذين علقوا على رحيله وقدموا التعازي لأسرته فنشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة تجمعها مع المخرج الراحل عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها فكتبت: "الرحمة والسلام لروح المخرج الكبير محمد فردوس أتاسي خالص العزاء لعائلته وأصدقائه ومحبيه".

طلال مارديني النجم السوري نشر أيضا صورة للمخرج الراحل عبر حسابه على "انستجرام" وكتب معلقا عليها: "الأستاذ فردوس أتاسي في ذمة الله رحمك الله واسكنك فسيح جناته لك الرحمة والمغفرة ولاهلك الصبر والسلوان"، كما كتب كذلك الفنان باسم ياخور: "الاستاذ والمخرج فردوس أتاسي الذي انجز الكثير من الأعمال الجميلة رحل اليوم الرحمة لروحه، اللهم الهم عائلته وذويه الصبر والسلوان".

وانضم العديد من النجوم الذين قدموا كذلك التعازي لمحبي وأسرة المخرج الراحل، وكان من بينهم الفنانة أصالة، وروجينا، وصفاء سلطان، وديمة الجندي، وعمر السعيد، وشكران مرتجى، وأمل محمد، وميسون أبو أسعد، وسوزان نجم الدين، ومي العيدان.

أهم أعمال المخرج الراحل محمد فردوس أتاسي

المخرج الراحل محمد فردوس أتاسي قدم خلال مسيرته الطويلة مع عالم الفن أكثر من 22 عمل بين المسرح والتليفزيون، وكان من أبرز أعماله الدرامية مسلسل "أحلام منتصف الليل"، الذي تم إنتاجه عام 1979، كما قدم كل من مسلسل "تمر حنة"، و"البيادر"، و"مذكرات عائلية"، وكانت أول مسرحية قدمها في مسيرته بعنوان "الغرباء لا يشربون القهوة" وتم إنتاجها عام 1971، وقد نال المخرج الراحل العديد من الجوائز خلال مسيرته الطويلة من أكثر من مهرجان عربي في مصر، وتونس، والمملكة العربية السعودية، كما حصل على جائزة من مهرجان براغ في جمهورية التشيك.