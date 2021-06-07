فيديو منى السابر تفشل في دفع ديونها للمرة الثانية لابنتها حلا الترك وتكشف مصيرها في المحاكمة

منى السابر عادت لتكشف تفاصيل جديدة عن قضيتها مع ابنتها حلا الترك، حيث أوضحت أنها لم تستطع أن تستكمل المبلغ المطلوب سدادها لابنتها حلا الترك والذي يقدر بـ20 ألف دينار بحريني (33,125 دولار)، وكاد أن يتسبب في حبسها خلال الأشهر الماضية.

انتهاء المهلة الثانية في قضية منى السابر

منى السابر نشرت فيديو عبر حسابها على "سناب شات" تتحدث فيه عن عدم قدرتها للمرة الثانية على جمع المبلغ المطلوب سداده لابنتها من أجل إنهاء القضية، وأكدت منى السابر أن المهلة الثانية التي قدمتها لها المحكمة من أجل سداد هذا المبلغ قد انتهت، فقالت منى السابر: "اليوم نهاية المهلة الثانية التي تم إعطائها لي من أجل سداد المبلغ المطلوب، ولم انجح في الوصول إلى المبلغ المحدد رغم نهاية المهلة الثانية".

منى السابر تعد هذه دوت الخليج المرة الثانية التي تفشل في استكمال المبلغ المطلوب سداده لابنتها وذلك بعدما طلبت من المحكمة في الأسابيع الماضية منحها مهلة من أجل استكمال المبلغ، ثم عادت لتطلب بمهلة ثانية.

منى السابر تجهل مصير قضيتها مع ابنتها

منى السابر أكدت كذلك أنها لا تمتلك أي معلومات حول مصير القضية وتحديدا بعد انتهاء المهلة الثانية وعدم استكمال المبلغ المطلوب، فقالت منى السابر: "ليس لدي تفاصيل عن ماذا سوف يحدث خلال الأيام القادمة فيما يخص المحاكمة، وعدم قدرتي على جمع المبلغ، حيث أن الموضوع لا يزال على ما هو عليه".

منى السابر تحدثت كذلك في الفيديو عن سبب عدم ظهورها في الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها تعاني من الإرهاق، كما وجهت رسالة لمتابعيها فيما يخص طريقة تربية الأطفال فقالت: "في الفترة الماضية أشعر بإرهاق كبير وفضلت الابتعاد، لكن هناك موضوع أريد ان اتحدث عنه لكونه سبب لي صدمة كبيرة، وهو من الموضوعات التي لا يمكن الصمت عليها وتحديدا ما يحدث في المدارس، فيجب أن يتم وضع له حد، واتمنى من الاهالي أن يكونون أكثر حرصا ومراقبة على أولادهم فيما يخص التربية".

منى السابر ترد على محامي ابنتها حلا الترك

منى السابر ردت خلال الأيام الماضية على محامي ابنتها حلا الترك وذلك في بث مباشر لها عبر حسابها على "انستجرام"، وذلك بعدما أكد أن حلا الترك لم تقم برفع القضية على والدتها، حيث أوضحت منى السابر أن من قام برفع القضية ضدها ليست ابنتها حلا بل والدها محمد الترك، وهو أيضا من قام بالذهاب بها من أجل أن تشهد ضد والدتها، فقالت منى السابر: "محامي ابنتي ظهر في برنامج MBC تريندينغ، ولدي بعض النقاط والتي ارغب في توضيحها ردا عليه، عندما تحدثت في البداية عن القضية لم أكن ارغب في تشويه صورة ابنتي، فالأب محمد الترك هو من قام برفع الدعوى، لأن ابنتي قاصر وعمرها القانوني لا يسمح، وما حدث أن من حولها هم من قاموا بالذهاب بها من أجل الشهادة ضدي وثبيت أقوالها".