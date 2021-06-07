صور مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته برومانسية: "انت أجمل هدية من الله"

مصطفى قمر احتفل بعيد ميلاد زوجته الثانية بطريقة مميزة ورومانسية على انستغرام حيث نشر مجموعة صور لهما معاً تعبر عن جانب من أجمل لحظات الحب والإنسجام بينهما وأرفق ذلك برسالة فائضة بكلمات دافئة لزوجته.

مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته الثانية

النجم المصري مصطفى قمر شارك متابعيه عبر حسابه على انستغرام بمناسبة سعيدة حيث احتفل بعيد ميلاد زوجته الثانية، فنشر مجموعة لقطات لهما سويا الى جانب صورة وهما يقطعان قالب الكيك، متمنياً لها السعادة في كل سنوات عمرها.

مصطفى قمر أرفق الصور برسالة دافئة عبر فيها عن مدى محبته لزوجته ووالدة طفلته فكتب لها :"عيد ميلاد سعيد زوجتي الحبيبة، معك أحب كل شيء وتجعلين كل شيء جميل، أنت هدية من الله".

وخلال العامين الماضيين، بدأ مصطفى قمر بنشر صور زوجته الثانية وابنتهما جودي حيث كان قد تزوج سراً بعد طلاقه الأول من والدة نجليه ولم يعلن زواجه الا قبل سنوات قليلة.

ولدى مصطفى قمر من زوجته الأولى ولدين شابين وهما : إياد وتيام، وينشر من وقت لآخر صوره معهما، فيما احترف نجله تيام التمثيل وشارك في عدة أعمال درامية في الفترة الماضية.

مصطفى قمر وأحدث نشاطاته الفنية

على صعيد فني، شارك الفنان مصطفى قمر في رمضان 2021 بمسلسل "فارس بلا جواز" ليعود للدراما بعد غياب طويل، كما يستعد في الفترة المقبلة لتصوير جزء ثاني من العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل "فارس بلا جواز" من إنتاج شركة تياترو ، وهو من بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمد ثروت، سليمان عيد، أوس أوس وطارق الإبياري من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.