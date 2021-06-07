راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده الـ59 بحضور يسرا وإيناس الدغيدي ويستعرض رومانسيته مع زوجته .. شاهدوا

راغب علامة يحتفل اليوم الموافق 7 يونيو بعيد ميلاده الـ59، وصادف احتفاله بهذا اليوم المميز، تواجده في مصر برفقة أسرته التي حرصت على الاحتفال به بشكل مميز وسط حضور عدد من النجمات اللاتي تربطهن بالنجم اللبناني علاقة وطيدة.

النجمات يحتفلن بعيد ميلاد راغب علامة الـ59

الإعلامية المصرية بوسي شلبي كانت من بين المتواجدين بحفل عيد ميلاد راغب علامة، حيث نشرت مجموعة صور وفيديوهات من الحفل، الذي حضره كذلك النجمات يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي، وحرصن على تهنئة صديقهم بعيد ميلاده، والتقاط الصور التذكارية المرحة مع زوجته جيهان علامة وابنه لؤي.

رومانسية راغب علامة وزوجته في عيد ميلاده

بوسي شلبي كشفت عن فيديو آخر، ظهر فيه راغب علامة وهو يستعرض رومانسيته مع زوجته جيهان علامة، التي هنأته كذلك بعيد ميلاده، وأكدت أنها أهداها سلسلة من المجموعة التي أطلقتها دوت الخليج مؤخرًا، كما مازحها راغب وقال إن زوجته لم تقدم له تخفيضًا على السلسلة التي أهداها إياها في عيد ميلاده.

من جانبها عبرت يسرا عن مدى سعادتها بالمشاركة في احتفال راغب علامة بعيد ميلاده وهنأته وزوجته بالاحتفال، وحرصت على التقاط الصور التذكارية معهما.

رسالة تهنئة راغب علامة لابنه

الجدير بالذكر أن راغب علامة كان قد شارك جمهوره قبل أسابيع بلحظات مميزة من حياته العائلية حيث احتفل بعيد ميلاد نجله الاكبر خالد بطريقة ملفتة من خلال استعادة الذكريات معه وبعض المراحل العمرية التي عايشها مع ابنه عبر مقطع فيديو، فيما علق على الفيديو بمعايدة مؤثرة جداً وقدم اعتذاره لنجله لعدم استطاعته بأن يتواجد معه بهذه المناسبة السعيدة.

راغب علامة ارفق الفيديو برسالة مؤثرة لابنه مقدما له اعتذارا بسبب عدم تمكنه من الاحتفال بشكل مباشر معه بهذه المناسبة حيث يتواجد خالد مع شقيقه الأصغر في دبي بعدما استقرا هناك، وكتب راغب: "أحب كل تلك الأوقات التي رأيتك فيها تكبر داخل الرجل الذي أصبحت عليه اليوم، أعتذر لأننا لم نتمكن من الاحتفال معك هذا العام.. بتمنى أن تتغير الظروف وأن يمر كل هذا، أنت رجل مفعم بالحياة والنظرة الجيدة وأنا فخور به"