إيمي سمير غانم تعلق مجددًا على حالة والدتها دلال عبد العزيز تزامنًا مع أنباء إصابتها بتليف في الرئة

دلال عبد العزيز الفنانة المصرية مازالت حالتها الصحية محل اهتمام الجمهور الذي يحرص على الاطمئنان عليها باستمرار خاصة في ظل الأنباء التي تتردد عن تدهور حالتها في الساعات الأخيرة.

إيمي سمير غانم تقلق الجمهور على حالة دلال عبد العزيز

إيمي سمير غانم أقلقت الجمهور على حالة والدتها قبل قليل، بالتزامن مع أنباء إصابة دلال عبد العزيز بتليف في الرئة، حيث نشرت إيمي عبر حسابها على انستجرام، عدة صور تجمعها بوالدتها واكتفت بكلمة "يارب" في تعليقها على الصور.

الجمهور اعتبر أن تدوينة إيمي سمير غانم بمثابة استغاثة للجميع بالدعاء لوالدتها، في ظل الأنباء التي تنتشرعن حالتها الصحية، حيث تردد مؤخرًا أن دلال عبدالعزيز تعاني من تليف في الرئة، وهذا ما جعلها حتى الآن لا تغادر المستشفى بسبب احتياجها لمتابعة مستمرة من قبل الطاقم الطبي، وجلسات أكسجين كثيرة، دون أن تنفي او تؤكد أسرتها حقيقة الأمر حتى الآن، واكتفوا فقط بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

النجوم يتفاعلون مع إيمي سمير غانم

وحرص عدد من النجوم على التفاعل مع تدوينة إيمي سمير غانم والدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، ومن بين هؤلاء الفنانة ميريهان حسين وسوسن بدر والفنان محمد عبد الرحمن وغيرهم، إضافة إلى عدد كبير من الجمهور الذين تمنوا للفنانة المصرية تجاوز المحنة الصحية الصعبة.

أول تعليق لـ دنيا سمير غانم بعد وفاة والدها

في السياق نفسه، خرجت دنيا سمير غانم عن صمتها وعلقت لأول مرة على حالتها وحالة والدتها وشعورها بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم، حيث نشرت صورة نادرة لها مع والدها الراحل سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز وشقيقتها إيمي سمير غانم وأكدت أن والدتها لا تعرف حتى الآن بوفاة سمير غانم.

وقالت دنيا سمير غانم في تدوينتها: "والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا و مخلينا نقدر نقف علي رجلينا عشان نساعد مامي، دوت الخليج لسة في العناية المركزة و ماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسة ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا و يرحم بابي ويصبرنا علي فراقه ويشفي مامي يا رب"، ولاقت رسالة دنيا سمير غانم تفاعلا كبيرا من الجمهور والذين قدموا لها رسائل التضامن والمساندة بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن.