فيديو زارا البلوشي ترد بقسوة على منتقدي تأخرها في الإنجاب: "الزواج ليس شرطًًا لتأسيس عائلة"

زارا البلوشي الفنانة العمانية قررت الرد على بعض المتابعين الذين سخروا من فكرة عدم تكوينها أسرة حتى الآن وعدم استمرار زيجاتها، إضافة إلى تقدمها في العمر وظهور الشعر الأبيض لديها.

زارا البلوشي ترد على منتقدي عدم تكوينها أسرة

زارا البلوشي ردت على بعض المتابعين من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها، وأكدت أن "الشيب" قد أصابها منذ أن كانت في الـ16 من عمرها بسبب كثرة التفكير، كما تحدثت عن فكرة الارتباط وأكدت أنها حتى إذا وصلت إلى عمر الـ50 ولم تجد الشخص المناسب للزواج وتكوين أسرة، فلن تتزوج لمجرد الزواج فقط، مضيفة: "الزواج مو قطار.. ولو فات قطار ييجي واحد بعده.. فلا تستعجلون على نفسكم".

زارا البلوشي ورأيها في الزواج مجددًا والإنجاب

زارا البلوشي عبرت عن انزعاجها من تعليقات البعض على إصابتها بالشيب وعدم استمرار زيجاتها أو إنجابها حتى الآن، وأكدت زارا أنها تكتفي حاليًا بتربية القطط بالمنزل، مؤكدة أنه ليس شرطًا أن تكون عائلة من خلال الزواج فقط، مشيرة إلى أنها تمتلك بالفعل عائلة كبيرة مكونة من أسرتها وأشقائها وأبناء شقيقتها.

الجدير بالذكر أن زارا البلوشي قد أعلنت طلاقها مؤخرا من زوجها الثاني بعد شهر من الزواج، وألمحت إلى تدخل شقيق طليقها في الأزمة التي وقعت بينهما.

تفاصيل زواج وانفصال زارا البلوشي

كما أكدت زارا البلوشي في تصريحات سابقة أنها واجهت الكذب من طليقها وأنه لم يكن على قدر المسؤولية فقالت: "ارغب في الصراخ وفي ضرب أحد الأشخاص وقد يكون شقيقه، فأنا بحالة ضيق شديد لا تجعلني قادرة على الحديث، بسبب اختياري السيء فعندما يأتي شخص ويكذب عليك بأنه سوف يكون شريك وسند لك في هذه الحياة، فهذا لا يصدق في هذا الزمن الذي اطلب فيه رجل وليس ذكر، فأريد شخص قادر على المسؤولية".

وكانت زارا البلوشي قد تزوجت مرتين، الأولى عام 2014 من المخرج السعودي سمير عارف، واستمر الزواج 5 سنوات، إلى أن انفصلا عام 2019، ثم تزوجت مرة أخرى خلال العام الجاري، فتم عقد قرانها لمدة شهر ثم أعلنت انفصالهما.